Лукашенковский олигарх Воробей хочет купить БТА Банк в Украине. А почему не в Беларуси?





Но дело в том, что беларусская дочка тоже продается.





Вот что говорил нынешний владелец главного БТА Банка о белорусской дочери.





"У нас было три банка: в Беларуси, в Украине и в Кыргызстане. Когда "БТА Банк Казахстан" сдал свою лицензию головного банка и стал компанией по работе с активами, мы приняли для себя решение все дочерние банки с лицензиями продать и поступательно к этому идем.





В прошлом году мы продали "БТА Киргизия". В этом году хотим до конца года закончить сделку по "БТА Украина". И в следующем году, если все будет нормально, стабилизируется ситуация в Беларуси, мы хотим продать "БТА Беларусь".





Экономика ). Хотя сейчас у нас по "БТА Беларусь" еще нет покупателя, ведем пока только переговоры", - пояснил Ракишев во вторник (цитата по ТГ-).





Похоже, приближенного к Лукашенко олигарха беларусская дочка не интересует. А почему?