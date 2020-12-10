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Лукашенковский олигарх Воробей хочет купить БТА Банк в Украине. А почему не в Беларуси?

10.12.2020 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приближенный к Лукашенко олигарх Николай Воробей хочет купить БТА Банк в Украине.


Но дело в том, что беларусская дочка тоже продается.

Вот что говорил нынешний владелец главного БТА Банка о белорусской дочери.

"У нас было три банка: в Беларуси, в Украине и в Кыргызстане. Когда "БТА Банк Казахстан" сдал свою лицензию головного банка и стал компанией по работе с активами, мы приняли для себя решение все дочерние банки с лицензиями продать и поступательно к этому идем. 

В прошлом году мы продали "БТА Киргизия". В этом году хотим до конца года закончить сделку по "БТА Украина". И в следующем году, если все будет нормально, стабилизируется ситуация в Беларуси, мы хотим продать "БТА Беларусь". 

Хотя сейчас у нас по "БТА Беларусь" еще нет покупателя, ведем пока только переговоры", - пояснил Ракишев во вторник (цитата по ТГ-Экономика).

Похоже, приближенного к Лукашенко олигарха беларусская дочка не интересует. А почему?
 
 
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Приближенный к Лукашенко олигарх Николай Воробей хочет купить БТА Банк в Украине.
 
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