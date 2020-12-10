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Зафиксирован первый толчок. Почему следующая неделя может стать переломной для доллара?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусский рубль сильно зависит от российского, а на Московской бирже 10 декабря впервые за долгое время зафиксирован рост курсов доллара и евро. Он связан, в первую очередь, с сильной зависимостью от цен на энергоносители, которые в последнее время ведут себя неуверенно.
В итоге, на 11 декабря в России установлены следующие курсы валют:
- доллар подорожал на 40,67 копейки, до 73,7124 RUB;
- евро подрос на 19,12 копейки, до 89,133 RUB.
Эта ситуация отразилась и на курсе доллара в Беларуси. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта даже перешла к росту, но потом не удержала отвоеванные позиции и все-таки подешевела. Хотя первый сигнал к росту был.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 10 декабря выглядят следующим образом:
- курс доллара снизился на 0,0006 (-0,02%), до 2,5476 белорусского рубля;
- евро ушел вниз на 0,0127 (-0,41%), до 3,0801 белорусского рубля;
- российский рубль стал дешевле на 0,0192 (-0,55%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4583 белорусского рубля, за сотню.
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Курс доллара снизился на 0,0006 (-0,02%), до 2,5476 белорусского рубля.
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