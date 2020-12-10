Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зафиксирован первый толчок. Почему следующая неделя может стать переломной для доллара? Курс доллара снизился на 0,0006 (-0,02%), до 2,5476 белорусского рубля.

Белорусский рубль сильно зависит от российского, а на Московской бирже 10 декабря впервые за долгое время зафиксирован рост курсов доллара и евро. Он связан, в первую очередь, с сильной зависимостью от цен на энергоносители, которые в последнее время ведут себя неуверенно.- доллар подорожал на 40,67 копейки, до 73,7124 RUB;- евро подрос на 19,12 копейки, до 89,133 RUB.Эта ситуация отразилась и на курсе доллара в Беларуси. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта даже перешла к росту, но потом не удержала отвоеванные позиции и все-таки подешевела. Хотя первый сигнал к росту был.- курс доллара снизился на 0,0006 (-0,02%), до 2,5476 белорусского рубля;- евро ушел вниз на 0,0127 (-0,41%), до 3,0801 белорусского рубля;- российский рубль стал дешевле на 0,0192 (-0,55%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4583 белорусского рубля, за сотню.