Ирина Шейк вышла на улицу в лосинах и изумила поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Модель Ирина Шейк снова доказала, что во время обычной прогулки по городу может выглядеть не менее эффектно, чем на подиуме: в сети обсуждают смелый образ звезды на улицах Нью-Йорка.

Бывшая девушка самых знаменитых красавчиков - Роналдо и Брэдли Купера - часто попадает в объективы папарацци. Модель тщательно продумывает не только свои образы, но и наряды маленькой дочки Леи. Новое появление Шейк в Нью-Йорке произвело фурор в сети.

На этот раз Шейк выбрала притягательный, но смелый образ: модель вышла в свет в облегающих лосинах и объемной дубленке.

В холодный день Шейк также сделала ставку на тренды сезона и доказала, что белые сапоги на устойчивом каблуке - лучшая покупка этой зимы. Не забыла модель про фирменные аксессуары - солнечные очки и защитную маску.

Поклонники пришли в восторг от нового образа и сделали комплимент фигуре модели.

"Бесконечные ноги"; "Просто вау! Самая стильная женщина"; "Хочу эти ноги, и эту дубленку", - прокомментировали фанаты. Но нашлись и те, кто не упустил возможность задеть модель, раскритиковав ее появление в облегающих лосинах.

Напомним, что недавно Шейк показала, какой пуховик купить на зиму , чем порадовала поклонниц.

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