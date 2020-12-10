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"Соборная демократия": Сергеев о полномочиях Всебелорусского собрания
10.12.2020 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
К тому же и в действующей конституции предусмотрены такие органы, как собрания граждан и референдумы различных уровней, напомнил собеседник радио Sputnik.
"Дело в том, что в современных условиях мы видим, что суперпрезидентская республика, которая носит такой авторитарный характер, это не всегда хорошо, и парламентско-президентская республика со слабым президентом ― тоже не хорошо, потому что если политические партии будут обладать всей властью, не исключена сильная коррупционная составляющая", ― рассуждает эксперт.
Появление органа, который будет выражать непосредственно мнения народа ― это путь к такому понятию как "соборная демократия", отмечает Сергеев, причем это не исключает ни наличия парламента, ни наличия политических партий, ни ответственного президента, добавляет он.
© Sputnik / Владимир Трефилов
"Но в условиях современного общества стоит вспомнить положительный опыт наших предков, когда было Вече, земские соборы, и когда государство было общим делом всего общества", ― продолжает собеседник.
Важный момент, по мнению собеседника Sputnik, заключается в том, чтобы членами Всебелорусского народного собрания были "достойные люди, которые будут представлять мнения народа, а не различных политизированных групп в их узкокорыстных интересах".
Напомним, 8 декабря во время встречи с коллективом Столбцовской центральной районной больницы Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание
― это будет конституционный орган
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Придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию ― шаг оправданный, он возвращает нас к опыту предков, когда государство было общим делом...
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