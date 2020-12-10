ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Соборная демократия": Сергеев о полномочиях Всебелорусского собрания

10.12.2020 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Соборная демократия": Сергеев о полномочиях Всебелорусского собрания

К тому же и в действующей конституции предусмотрены такие органы, как собрания граждан и референдумы различных уровней, напомнил собеседник радио Sputnik. 

"Дело в том, что в современных условиях мы видим, что суперпрезидентская республика, которая носит такой авторитарный характер, это не всегда хорошо, и парламентско-президентская республика со слабым президентом ― тоже не хорошо, потому что если политические партии будут обладать всей властью, не исключена сильная коррупционная составляющая", ― рассуждает эксперт.

Появление органа, который будет выражать непосредственно мнения народа ― это путь к такому понятию как "соборная демократия", отмечает Сергеев, причем это не исключает ни наличия парламента, ни наличия политических партий, ни ответственного президента, добавляет он.

© Sputnik / Владимир Трефилов
"Дисбаланс закончится крахом": Лепехин о передаче президентских полномочий

"Но в условиях современного общества стоит вспомнить положительный опыт наших предков, когда было Вече, земские соборы, и когда государство было общим делом всего общества", ― продолжает собеседник. 

Важный момент, по мнению собеседника Sputnik, заключается в том, чтобы членами Всебелорусского народного собрания были "достойные люди, которые будут представлять мнения народа, а не различных политизированных групп в их узкокорыстных интересах".

Напомним, 8 декабря во время встречи с коллективом Столбцовской центральной районной больницы Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом и рассказал о его будущем:

― это будет конституционный орган
― ему будет передана часть президентских полномочий
― ВНС будут избирать на пять лет (а не собирать раз в пятилетку, как сейчас)
― это будет работа на общественных началах - без зарплаты
― с парламентом деятельность ВНС пересекаться не будет

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию ― шаг оправданный, он возвращает нас к опыту предков, когда государство было общим делом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Николас Кейдж будет рассказывать про мат на Netflix
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика