Лукашенко: «Тяжелейший период смены поколений — он всегда проходит сложно»

Источник материала: Салiдарнасць

Что белорусский правитель говорил со сцены в БНТУ.

— Мы переживаем очень сложный период становления белорусской государственности, белорусской независимости и суверенитета, — сказал Александр Лукашенко на торжествах , посвященных 100-летию БНТУ.

По его мнению, сейчас идет закономерный процесс:

— Это связано прежде всего со сменой поколений. То поколение, которое завоевало нам свободу и независимость, к сожалению, его уже практически нет. Участников ВОВ осталось чуть больше 5 тысяч в нашем государстве. Тяжелейший период смены поколений — он всегда проходит сложно.

И выразил пожелания молодым людям:

— Я хочу пожелать самое главное, чтобы нынешнее поколение воспитало настоящих молодых людей, воспитало поколение патриотов, чтобы, отходя от активной деятельности, мы были твердо убеждены, что суверенитет и независимость нашего государства незыблемы. Чтобы мы никогда больше не жили на чужой земле.

Напомним, в БНТУ по политическим мотивам отчислили 54 человека. Двое — Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко находятся в СИЗО КГБ, сообщил независимый студенческий телеграм-канал .