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Лукашенко: «Тяжелейший период смены поколений — он всегда проходит сложно»
10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что белорусский правитель говорил со сцены в БНТУ.
— Мы переживаем очень сложный период становления белорусской государственности, белорусской независимости и суверенитета, — сказал
По его мнению, сейчас идет закономерный процесс:
— Это связано прежде всего со сменой поколений. То поколение, которое завоевало нам свободу и независимость, к сожалению, его уже практически нет. Участников ВОВ осталось чуть больше 5 тысяч в нашем государстве. Тяжелейший период смены поколений — он всегда проходит сложно.
И выразил пожелания молодым людям:
— Я хочу пожелать самое главное, чтобы нынешнее поколение воспитало настоящих молодых людей, воспитало поколение патриотов, чтобы, отходя от активной деятельности, мы были твердо убеждены, что суверенитет и независимость нашего государства незыблемы. Чтобы мы никогда больше не жили на чужой земле.
Напомним, в БНТУ по политическим мотивам отчислили 54 человека. Двое — Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко находятся в СИЗО КГБ, сообщил независимый
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Что белорусский правитель говорил со сцены в БНТУ.
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