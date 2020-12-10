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Николас Кейдж будет рассказывать про мат на Netflix

10.12.2020 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Американский актер Николас Кейдж в роли ведущего будет вести на Netflix новое шестисерийное шоу «История нецензурных слов». В нем расскажет об истории английского мата и о том, как он влияет на культуру. В шоу будут приглашать видных деятелей науки и юмора.

Соответствующий трейлер проекта появился на YouTube.

Николас Кейдж пообещал всесторонне осветить такие слова как  «f-k», «sh-t», «b-ch», «d-k» и «p-sy». Релиз проекта намечен на 5 января 2021 года.

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Американский актер Николас Кейдж в роли ведущего будет вести на Netflix новое шестисерийное шоу «История нецензурных слов». В нем расскажет об истории английского...
 
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