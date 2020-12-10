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Pantone назвал цвета следующего года. Их два, они укрепляют стойкость с надеждой и обещают солнечные дни

10.12.2020 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Институт цвета Pantone, мировой авторитет в области цвета и поставщик профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений для дизайнерского сообщества, назвал главные цвета следующего года. Ищите теперь их на полках с одеждой, в интерьерных и косметических магазинах.

Два цвета (желтенький и серенький) по коду называются PANTONE 17-5104 Ultimate Grey и PANTONE 13-0647 Illuminating.

«Это два независимых цвета, союз которых создает вдохновляющую цветовую пару, объединившую чувство глубины и вдумчивости с оптимистичным обещанием солнечного дня, — указано на сайте Pantone. — Сегодня, когда люди ищут пути подкрепить себя энергией, ясностью и надеждой преодолеть продолжающуюся неуверенность, энергичные и вдохновляющие оттенки удовлетворяют наше стремление к жизненной силе».

Pantone назвал цвета следующего года. Их два, они укрепляют стойкость с надеждой и обещают солнечные дни

«Illuminating — яркий и жизнерадостный желтый, искрящийся живостью, согревающий оттенок, наполненный солнечной энергией. Ultimate Gray олицетворяет крепкие и надежные элементы, которые вечны и создают прочную основу. Цвет гальки на пляже и обветренных элементов природы, чей облик подчеркивает их способность выдерживать испытание временем, Ultimate Grey неслышно обнадеживает нас, стимулируя чувства хладнокровия, устойчивости и стойкости», — сообщают в компании.

До конца этого года основной цвет — Classic Blue.

Pantone назвал цвета следующего года. Их два, они укрепляют стойкость с надеждой и обещают солнечные дни

 
 
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Институт цвета Pantone, мировой авторитет в области цвета и поставщик профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений для дизайнерского сообщества, назвал...
 
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