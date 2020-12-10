В Могилёвском районе ссора соседей закончилась нападением на милиционера

Источник материала: ОНТ

Конфликт между соседями в деревне Лыково могилевского района закончился нападением на сотрудника милиции. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Участковые инспекторы прибыли на место происшествия по вызову одного из жителей деревни, утверждавшего, что сосед угрожал ему физической расправой. Сотрудники милиции отправились побеседовать с мужчиной, однако там их встретил недружелюбно настроенный 44-летний сын обидчика, принявшийся оскорблять милиционеров. На одного из участковых мужчина в итоге набросился с кулаками, за что он и был задержан.

Как позже выяснилось, мужчина в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент его действиям дается правовая оценка, на него заведено уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.





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