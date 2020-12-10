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В Могилёвском районе ссора соседей закончилась нападением на милиционера
Источник материала: ОНТ
Конфликт между соседями в деревне Лыково могилевского района закончился нападением на сотрудника милиции. Об этом
Участковые инспекторы прибыли на место происшествия по вызову одного из жителей деревни, утверждавшего, что сосед угрожал ему физической расправой. Сотрудники милиции отправились побеседовать с мужчиной, однако там их встретил недружелюбно настроенный 44-летний сын обидчика, принявшийся оскорблять милиционеров. На одного из участковых мужчина в итоге набросился с кулаками, за что он и был задержан.
Как позже выяснилось, мужчина в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент его действиям дается правовая оценка, на него заведено уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.
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Конфликт между соседями в деревне Лыково могилевского района закончился нападением на сотрудника милиции. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга...
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