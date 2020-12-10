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В Ереване демонстранты требуют отставки премьер-министра

10.12.2020 14:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Ереване демонстранты требуют отставки премьер-министра

Жёсткие кадры приходят из Еревана. В столице Армении полиция разгоняет демонстрантов, требующих отставки премьер-министра. 

У здания правительства многолюдно с утра. Протестующие попытались прорваться внутрь, до этого забросав яйцами кортеж Никола Пашиняна. Путь толпе преградила полиция. После потасовок начались массовые задержания. Сейчас у здания кабинета министров – кордон со щитами. А демонстранты, которых не подпустили к премьеру, начали перекрывать улицы. Протесты в Ереване длятся уже месяц – после подписания соглашения по Нагорному Карабаху. Никола Пашиняна обвиняют в предательстве народа и сдаче территорий. Его положение усугубляет сложная экономическая и социальная ситуация в стране. По мнению экспертов, над страной нависла угроза гражданской войны.   

 

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Жёсткие кадры приходят из Еревана. В столице Армении полиция разгоняет демонстрантов, требующих отставки премьер-министра.  У здания правительства многолюдно с...
 
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