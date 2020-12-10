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Альфа-Банк сменил в соцсетях красно-белый логотип на другие цвета. В банке пояснили, в чем причина

10.12.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Альфа-Банк сменил свой фирменный красно-белый логотип в соцсетях на лого других цветов. У клиентов сразу возникли вопросы, почему это сделали и не изменит ли банк в целом свой логотип. В банке пояснили, что произошло.

Во "ВКонтакте" один из пользователей так отреагировал в комментариях под новым логотипом на странице банка в этой соцсети: «Красный в стране уже запретили?». На что ему ответили: «Мы не отказывались от нашего фирменного красного, просто продвигаем новую линейку карт с новыми цветами Smart Family».

Вот таким логотип в соцсетях был до изменений.

В фейсбуке один из пользователи уточнил, что «в текущий момент такой ребрендинг — очень сомнительное решение». Еще один уточнил: «Вы серьезно?))». На что представители банка пояснили: «Да. Мы просто продвигаем новую палитру карт в нашем новом продукте — пакетном расширении. А вы о чем подумали?)».

Исполнительный директор Альфа-Банка пояснил, с чем связаны изменения логотипа банка в соцсетях.

— Мы по-прежнему остаемся «красным» банком, — рассказал исполнительный директор Альфа-Банка Александр Бобко. — Сегодня мы запустили рекламную кампанию в поддержку нового продукта — Пакетного расширения Smart Family, в рамках которого клиенты могут оформить карты в новых цветах — Rose, Mint и Chameleon. Именно в эти тона и «перекрасились» наши профили в социальных сетях на пару дней. Для Instagram мы выбрали розовый, для "ВКонтакте" и Facebook — фиолетовый, а для Twitter — мятный.

 
 
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Альфа-Банк сменил свой фирменный красно-белый логотип в соцсетях на лого другого цвета. У клиентов сразу возникли вопросы, почему это сделали и не изменит ли банк в...
 
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