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ГАИ начнет использовать камеры скорости без предупреждающих знаков

10.12.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ГАИ Минской области будет размещать в патрульных автомобилях датчики контроля скорости, которые будут использованы без предупреждающих знаков.


Фото: Глеб Малофеев

Инспекторы отметили, что на территории области наблюдается рост числа ДТП. Исходя из анализа аварийности основной причиной аварий является несоблюдение водителями транспортных средств безопасной скорости движения.

— Многие водители игнорируют требования ПДД при подъезде к пешеходному переходу и не снижают скорость. Невнимательность приводит к отсутствию времени для принятия мер по предотвращению ДТП. Как показывает практика, водители снижают скорость только там, где установлены датчики контроля совместно с информационными дорожными знаками «RADAR фотоконтроль», — проинформировали в Госавтоинспекции.

С сегодняшнего дня и в предстоящие выходные под пристальным вниманием ГАИ — потенциально опасные участки и пешеходные переходы на автодороге Р23 Минск — Микашевичи.

 
Теги: Минск
 
 
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Как показывает практика, водители снижают скорость только там, где установлены датчики контроля совместно с информационными дорожными знаками «RADAR фотоконтроль»
 
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