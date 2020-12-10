|
ГАИ начнет использовать камеры скорости без предупреждающих знаков
Источник материала: Tut.by
ГАИ Минской области будет размещать в патрульных автомобилях датчики контроля скорости, которые будут использованы без предупреждающих знаков.
Инспекторы отметили, что на территории области наблюдается рост числа ДТП. Исходя из анализа аварийности основной причиной аварий является несоблюдение водителями транспортных средств безопасной скорости движения.
— Многие водители игнорируют требования ПДД при подъезде к пешеходному переходу и не снижают скорость. Невнимательность приводит к отсутствию времени для принятия мер по предотвращению ДТП. Как показывает практика, водители снижают скорость только там, где установлены датчики контроля совместно с информационными дорожными знаками «RADAR фотоконтроль», —
С сегодняшнего дня и в предстоящие выходные под пристальным вниманием ГАИ — потенциально опасные участки и пешеходные переходы на автодороге Р23 Минск — Микашевичи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как показывает практика, водители снижают скорость только там, где установлены датчики контроля совместно с информационными дорожными знаками «RADAR фотоконтроль»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)