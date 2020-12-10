Американский журнал: «Тихановская стала Жанной д'Арк»

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Издание Politico включило белоруску в число 28 самых влиятельных людей Европы за 2020 год.





В разделе «Мечтатели» Светлана Тихановская находится на шестом месте, в одном ряду с Йенсом Столтенбергом, генсеком НАТО (2-е место), и Зденеком Гржибом, мэром Праги (9-е место).

— Президентская кампания Светланы Тихановской, построенная на скромном романтическом повествовании, превратилась в моральный крестовый поход. Для сторонников она стала Жанной д'Арк, ведущей новое поколение женщин на фронт за демократическое движение, — пишет Politico.

Отметим, что в разделе «Разрушители» на шестом месте в списке Politico находится президент России Владимир Путин.