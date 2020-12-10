ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американский журнал: «Тихановская стала Жанной д'Арк»

10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Издание Politico включило белоруску в число 28 самых влиятельных людей Европы за 2020 год.

Американский журнал: «Тихановская стала Жанной д'Арк»

В разделе «Мечтатели» Светлана Тихановская находится на шестом месте, в одном ряду с Йенсом Столтенбергом, генсеком НАТО (2-е место), и Зденеком Гржибом, мэром Праги (9-е место).

— Президентская кампания Светланы Тихановской, построенная на скромном романтическом повествовании, превратилась в моральный крестовый поход. Для сторонников она стала Жанной д'Арк, ведущей новое поколение женщин на фронт за демократическое движение, — пишет Politico.

Отметим, что в разделе «Разрушители» на шестом месте в списке Politico находится президент России Владимир Путин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Издание Politico включило белоруску в число 28 самых влиятельных людей Европы за 2020 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главными героинями итальянского Vogue стали модели plus-size
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика