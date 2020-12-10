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Главными героинями итальянского Vogue стали модели plus-size

10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Эти фото с четырьмя с плюс-сайз-манекенщицами из декабрьского номера модного журнала № 1 в мире разлетелись по всей сети.

Главными героинями итальянского Vogue стали модели plus-size

В откровенной фотосессии снялись активистка бодипозитива Эшли Грэм, а также Альва Клэр, Джилл Кортлив и Палома Эльсессер.

Главными героинями итальянского Vogue стали модели plus-size

— Какая честь быть частью этой невероятной съемки с этими прекрасными дамами. 21 год я наблюдала, как эта отрасль менялась на моих глазах и я так горжусь, что, находясь в кругу этих трех женщин, я могу думать о будущем поколении, которое будет видеть в нас свое отражение, — так прокомментировала фотосессию Эшли Грэм.

 
 
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Эти фото с четырьмя с плюс-сайз-манекенщицами из декабрьского номера модного журнала № 1 в мире разлетелись по всей сети.
 
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