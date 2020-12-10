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Главными героинями итальянского Vogue стали модели plus-size
10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Эти фото с четырьмя с плюс-сайз-манекенщицами из декабрьского номера модного журнала № 1 в мире разлетелись по всей сети.
В откровенной фотосессии снялись
— Какая честь быть частью этой невероятной съемки с этими прекрасными дамами. 21 год я наблюдала, как эта отрасль менялась на моих глазах и я так горжусь, что, находясь в кругу этих трех женщин, я могу думать о будущем поколении, которое будет видеть в нас свое отражение, — так прокомментировала фотосессию Эшли Грэм.
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Эти фото с четырьмя с плюс-сайз-манекенщицами из декабрьского номера модного журнала № 1 в мире разлетелись по всей сети.
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