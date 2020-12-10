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Лукашенко вручил госнаграды к 100-летию БНТУ
10.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мероприятие не было запланировано в графике главы государства. Но, как подчеркнул президент, каждому хотелось бы «прикоснуться к седине ведущего технического вуза». Лукашенко поздравил преподавателей и студентов с праздником. Сказал, что белорусские инженеры конкурируют на мировом уровне и умеют творить настоящие чудеса.
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Президент отметил, что белорусские инженеры конкурируют на мировом уровне и умеют творить настоящие чудеса.
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