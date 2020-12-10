Лукашенко вручил госнаграды к 100-летию БНТУ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил один из старейших вузов страны. Белорусский национальный технический университет отмечает в этом году столетний юбилей, передает «МИР 24».

Мероприятие не было запланировано в графике главы государства. Но, как подчеркнул президент, каждому хотелось бы «прикоснуться к седине ведущего технического вуза». Лукашенко поздравил преподавателей и студентов с праздником. Сказал, что белорусские инженеры конкурируют на мировом уровне и умеют творить настоящие чудеса.