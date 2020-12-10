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Лукашенко вручил госнаграды к 100-летию БНТУ

10.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил один из старейших вузов страны. Белорусский национальный технический университет отмечает в этом году столетний юбилей, передает «МИР 24».

Мероприятие не было запланировано в графике главы государства. Но, как подчеркнул президент, каждому хотелось бы «прикоснуться к седине ведущего технического вуза». Лукашенко поздравил преподавателей и студентов с праздником. Сказал, что белорусские инженеры конкурируют на мировом уровне и умеют творить настоящие чудеса.

«Вы явились родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в стране. Вы всегда были основой и фундаментом нашей государственности. Я хочу пожелать, чтобы нынешнее поколение воспитало настоящих молодых людей, настоящих патриотов. Чтобы, отходя от активной деятельности, мы были твердо убеждены, что суверенитет и независимость нашего государства незыблемы», – сказал Александр Лукашенко.



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Президент отметил, что белорусские инженеры конкурируют на мировом уровне и умеют творить настоящие чудеса.
 
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