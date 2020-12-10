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Самые востребованные: в Беларуси учащиеся колледжа работают без отрыва от учебы

10.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Профессионалы с первого курса. В колледже белорусского города Вилейка все занятия проходят на настоящих производствах. Причем собственных. Это и парикмахерская, и кафе, есть даже своя станция техобслуживания. Какой доход это приносит и на что идут деньги, узнала корреспондент «МИР 24» расскажет Инна Согалович.

Заправить постель Александра Жук может 16 способами. Этот «на уголок». А еще разбирается в средствах для уборки. Девушка, еще будучи ребенком, любила наводить порядок. Поэтому и решила стать горничной. Этой профессии в Беларуси учат только в трех учебных заведениях.

«Рабочих трудно заменить. Горничные, повара – ты не заменишь ничем и никогда. Эти профессии будут востребованы. Программистов можно будет заменить компьютерами. Нас не заменишь», – указала учащаяся Вилейского государственного колледжа Александра Жук.

В колледже можно получить около 12 специальностей. За практическими знаниями ехать никуда не нужно: здесь есть своя парикмахерская, гостиница, кафе и даже станция техобслуживания. На СТО приезжает половина автовладельцев города. Первокурсник Егор уже умеет разбирать двигатель и делать компьютерную диагностику. После выпускного продолжит учебу.

«Планирую учиться, пойти на большую ступень. Попробовать окончить высшее учебное заведение и работать по этой же профессии», – сказал учащийся Вилейского государственного колледжа Егор Каминский.

Всю работу ученики выполняют под руководством преподавателей. А на вырученные средства колледж покупает технику. Оборудование для СТО стоит десятки тысяч долларов. А эта вышивальная машина – больше трех тысяч. Работодатели знают: выпускники получают не просто «корочку», а профессию. Оттого и «бронируют» себе будущих сотрудников заранее.

«Уже приходят письма, в том числе из Минска. Заказывают трудовые кадры. А выпуск еще будет только в июле. Кто не успел, тот опоздал», – указал директор Вилейского государственного колледжа Игорь Китиков.

На некоторые специальности в колледже конкурс. Дело в том, что продавцы, водители, швеи, повара и уборщики входят в топ самых востребованных рабочих специальностей в Беларуси.

Сейчас в колледже учатся больше 600 учеников. Поступать можно как после девятого, так и после одиннадцатого классов.



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Теги: Минск
 
 
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В колледже города Вилейка все занятия проходят на настоящих производствах. Причем собственных. Это и парикмахерская, и кафе, есть даже своя станция...
 
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