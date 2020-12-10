Тихановская - о закрытии границ: Режим делает все, чтобы превратить страну в ГУЛАГ









"За 26 лет Лукашенко вернул Беларусь во времена сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь – и с железным занавесом.





Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ – огромную тюрьму, где царит страх и насилие. Он боится огласки и правосудия и надеется, что закрытые границы помогут спрятать все его преступления.





Но я точно знаю: волю белорусского народа за закрытой границей не спрятать и не скрыть", - заявила Светлана Тихановская.





Накануне поздно вечером стало известно, что власти Беларуси решили закрыть наземную границу на выезд. Официально сообщается, что мера предпринята в целях предотвращения распространения в стране COVID-19. Однако эксперты едины во мнении, что главное - это политическая ситуация в стране.







