Британская полиция конфисковала редкую Lamborghini защитника «Манчестер Сити»

Источник материала: Onliner

Французский футболист Бенжамен Менди (защитник «Манчестер Сити») купил себе в Париже Lamborghini Aventador SVJ. Обычное дело для игрока такого уровня. После этого он прибыл на машине в Великобританию. Но тут у 26-летнего парня возникли проблемы.

Пятого ноября суперкар был остановлен полицией. Оказалось, что у машины нет страховки, а сам Бенжамен не продлил водительское удостоверение. «Ламбу» конфисковали. По законам Великобритании в таких случаях полиция держит автомобиль 14 дней, прежде чем выставить на аукцион либо уничтожить. По информации издания The Sun , Менди до сих пор не забрал машину, а значит, не предоставил полиции необходимые документы.

«Бен отличный футболист, но он не разбирается в бюрократических деталях, таких как оформление документов. Он не знал, что на машину не оформлена страховка, и признает свою ошибку. Он сейчас пытается собрать пакет документов для возврата автомобиля, но прошло уже больше 20 дней, и Lamborghini могут уничтожить», — сообщили журналистам представители спортсмена.

SVJ Coupe — это относительно редкая модификация Aventador. Всего итальянцы построили 900 таких машин.