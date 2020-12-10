На проспекте Дзержинского готовится к открытию фитнес-клуб World Class. Чего ждать минчанам?

Источник материала: Onliner

Полтора года назад, в томном июле 2019-го, в начале проспекта Дзержинского приступили к возведению большого физкультурно-оздоровительного центра. Признаться, мало кто ожидал, что все пойдет так быстро и уже через считаные месяцы пустырь возле «Беларусбанка» превратится сначала в котлован, а затем и полноценное здание. Причем облик постройки далек от ставшего привычным нам примитива: плавные линии, модные цвета, панорамное остекление. Кто-то угадывает в очертаниях здания корабль, кто-то — наковальню (оба вариант правильные), но никто пока не видел, что же внутри. Onliner побывал на территории World Class и показывает, как устроен один из самых современных фитнес-центров в Минске.





Теперь точно будет работать?

World Class — это российская фитнес-корпорация, распространившая свое влияние уже на 17 стран и пять десятков городов. Клубы этой сети есть в Грузии, Бельгии, Чехии, Турции, Хорватии и даже Киргизии. Но до такой близкой россиянам (географически и ментально) Беларуси очередь дошла только сейчас.

— Прежде чем запустить проект, мы всегда тщательно присматриваемся к новым странам, изучаем их возможности и предпочтения, — рассказывает генеральный директор компании Александр Волчков. — Что касается Беларуси, то к реализации задумки приступили только тогда, когда обрели уверенность: у нас есть надежные партнеры. И это не только про финансовую сторону вопроса. Важно найти и привлечь специалистов, которые смогут воплотить все задумки — от сложных архитектурных решений до возможности поставить в страну определенные материалы.





World Class — это действительно новый уровень, мы существенно превышаем заданные государством нормы, но кто-то должен знать, как правильно сделать все запланированное. Например, у нас шведский подход к процессу водоподготовки (для бассейна), соответственно, нужны специалисты, которые смогут грамотно смонтировать, а затем обслуживать систему. Или возьмем спортивное покрытие для тренажерного зала. По нашим стандартам на полу должно лежать покрытие Mondo, но в Беларуси оно не сертифицировано. Заниматься его «легализацией» на территории страны для нас невыгодно, поэтому пришлось укладывать «дозволенный» аналог топового уровня. И таких «мелочей» очень много.

Благо строились мы по инвестпроекту, и это дало определенные льготы, которые облегчили жизнь. Так как при возведении фитнес-клуба, работающего в сегментах «люкс» и «премиум», инвестиции действительно очень большие, важная любая поддержка. И мы — своего рода образец для остальных: работать в стране можно, хоть в плане инвестклимата Беларуси еще есть к чему стремиться и что улучшать.





Стоить напомнить, что еще в 2016-м World Class мог зайти на рынок Минска. Не собственной персоной, а через франшизу, которую купила белорусская компания «АЗС-Групп». Тогда случилась очень некрасивая история: ФОК в Малиновке задолгостроили, а модный клуб, появления которого так ждали минчане, и вовсе не запустили. И это несмотря на то, что с желающих заниматься в фитнес-центре собрали по 800 рублей (примерно $420) за безлимитные клубные карты. Часть клиентов смогла вернуть деньги, кому-то повезло меньше.

— Когда об этой ситуации стало известно, мы отозвали франшизу, белорусская организация потеряла право на то, чтобы представлять нашу компанию. Сейчас, когда здание на проспекте Дзержинского уже достроено и до запуска осталось совсем чуть-чуть, было решено вернуться к той проблеме. Несмотря на то что мы не являемся правопреемниками по договорам, заключенным четыре года назад, клиенты, которые не смогли вернуть свои деньги, могут обращаться к нам за компенсацией своих переживаний — после предоставления подтверждающих документов мы за свой счет восстанавливаем членство в клубе в том же объеме. Эту информацию мы уже сообщили минчанам, и те очень позитивно восприняли такую возможность, — уточняет Александр.











Куда идти? Что делать?

Новый фитнес-клуб имеет два входа: парадный — тот, что смотрит на проспект Дзержинского, и черный — со стороны «хрущевок» на Розы Люксембург. Однако, судя по всему, более востребованным станет как раз тот, что глядит на пятиэтажки: с обратной стороны здания расположена плоскостная стоянка, которая и станет важным магнитом для клиентов.

В просторном холле разместятся отдел продаж, собственное кафе (точку обещают никому не отдавать, чтобы арендатор не снижал планку, пытаясь экономить) и магазин, ассортимент которого будет сформирован по принципу «забытых вещей»: не захватил шлепки, кроссовки или майку — не беда, все можно купить на месте.











Возле гардероба, под присмотром сотрудников, находятся ячейки для хранения ценных вещей



В левой от центрального входа части квадратные метры отведены под красоту: за ресничками, бровками, маникюром и т. д. сюда. А еще за массажем, косметологией и спа-ритуалами. Также здесь обещают установить аппарат «Эндосфера», который сулит омоложение лицу и коррекцию фигуре.









— Еще до того, как началась пандемия, мы продумали бесключевую систему доступа, чтобы клиент, если у него есть такое желание, мог нигде не пересекаться с персоналом. Теперь же это стало вдвойне актуально. Так, все данные посетителя записываются на браслет, который будет открывать въезд на паркинг, разблокировать шкафчики, станет картой, которой можно рассчитаться в кафе или магазине. Пополнять счет можно будет через мобильное приложение.









Ну а начинаться близкое знакомство с центром для каждого клиента будет с консультации врача, чтобы точно знать, какие у человека есть заболевания, противопоказания и в соответствии с этим выстраивать тренировки. Наш главный принцип — не навреди, — говорит Александр.



Чтобы попасть в раздевалку, надо преодолеть турникет. В этом случае понадобится еще и отпечаток пальца

Раздевалки в фитнес-клубе пока не обрели окончательный вид, но уже понятно, что пространства в них много, а между рядами большое расстояние. При входе расположены арендные шкафчики для длительного хранения вещей (чтобы не носить форму туда-сюда). И в женской, и в мужской раздевалках установили финские парилки. Позже оформят лаунж-зоны с диванчиками.





— Душевые будут как закрытого типа, так и только с боковыми перегородками. По нашему опыту, популярностью пользуются и те и те. В женскую раздевалку, чтобы порадовать клиенток, мы закупили фены Dyson. Также во всех раздевалках будут установлены специальные аппараты для сушки купальников: буквально несколько минут, и вопрос решен.



Так раздевалки будут выглядеть после окончания работ













Так выглядят семейные раздевалки. Вход в них — для родителей с детьми до шести лет.









— Также у нас есть VIP-раздевалка. Практика всех без исключения стран показала, что такой опцией интересуются исключительно мужчины, причем поток желающих достаточно большой — приходится формировать лист ожидания, а вот женский VIP всегда простаивает. Поэтому в Минске услугу мы предлагаем только мужчинам: здесь отдельный лаунж, на столе всегда стоят фрукты, доступна услуга прачечной — вещи в течение суток постирают, высушат и аккуратно повесят в шкафчик.





Новый фитнес-клуб рассчитан не только на взрослых, здесь предлагают программы и для детей. Пока сформированы две группы по возрасту — до 14 лет и с 14 до 16. Плавание, хореография, единоборства, йога (в том числе в гамаках), «здоровая спина», «здоровая стопа» — основные направления. В сетку расписания собираются добавить английский язык. Ближе к лету — секцию по футболу. Также есть детская игровая комната. Пока из очевидного тут только скошенные, нетравмирующие углы, но позже должна добавиться стенка для скалолазания, игрушки, большой стол для занятий.



Хаммам общий (для мужчин и женщин), находится возле бассейна

Бассейн, тренажерный зал, йога в гамаках

Клубная карта World Class предусматривает в том числе посещение аквазоны. Купить абонемент только в бассейн, увы, нельзя — или все, или ничего. Сам бассейн — это чаша глубиной от 1,4 метра до 2,2 метра и длиной 25 метров. Водная гладь будет разделена на четыре дорожки: для «тихоходов», «скоростных» пловцов, групповых программ и индивидуальных занятий. Трубы, торчащие сейчас со дна бассейна, к моменту открытия будут срезаны — никакого травматизма и недопониманий.









Детский бассейн рассчитан на совсем маленьких посетителей.





— Один раз в год мы закрываем бассейн для профилактики, тогда же сливаем всю воду. А в целом процесс очистки идет постоянно, без остановок. Полностью вода обновляется за восемь часов — именно столько занимает полный цикл.

Тренажерный зал находится на втором этаже и имеет площадь 711 квадратных метров. Директор World Class уверяет, что в Минск приехало самое новое и современное оборудование (увидеть компоновку и расстановку можно будет ближе к концу декабря), некоторых тренажеров больше нигде не найти.





— Мы тщательно отбираем сотрудников. То есть у нас никогда не будет работать человек, который вдруг решил стать тренером, закончил курсы и считает, что готов составлять программы и курировать клиентов. Людей без базовых знаний об анатомии (а это медобразование или физкультурное) мы на работу не берем. При этом не гонимся за псевдоатлетами и победителями различных конкурсов.





В Беларуси мы уже набрали людей, и сейчас они проходят большой курс обучения. Часть из них еще отсеется после квалификационного экзамена. Упор сделан на то, чтобы на выходе в штате был специалист, который грамотно работает и никогда не навредит здоровью клиентов.









Также мы абсолютно честны со всеми правообладателями и платим отчисления авторам групповых программ (Less Mills, Body Pump, зумба и так далее). Благодаря этому у нас самые актуальные тренировки, а не заезженные релизы 98-го года. Именно у нас проводятся тренировки по пилатесу оригинальной школы Romana’s Pilates на сертифицированном оборудовании, сконструированном по чертежам Джозефа Пилатеса, основателя метода, в том числе на реформере и кадиллаке, — уточняет Александр.









Одно из направлений, которое наверняка вызовет интерес у минчан, — антигравити йога, или йога в гамаках. Группы небольшие — всего семь человек плюс тренер. Занятия будут проходить в этом зале. Гамаки уже закуплены, а крепления для них заранее вмонтированы в потолок.





В этом же помещении будут проходить и другие групповые занятия. Чтобы снять нагрузку с суставов клиентов и тренеров, на полу уложен канадский «плавающий» паркет.





Цена вопроса

— Планируем запуститься в конце декабря, пока идем по графику и очень рассчитываем, что до нового года успеем все осуществить. Абонементы на месяц или определенное направления купить нельзя. Мы продаем только клубные карты. Сейчас клиентам предлагаются безлимитные карты на все зоны (кроме VIP-раздевалки и некоторых видов групповых занятий) на год по цене 1500 рублей, то есть если разделить на 12 месяцев, получается всего 125 рублей. Сюда также включен сервис полотенец, фитнес-тестирование, консультация врача-диетолога, консультация в SPA, инструктаж в зале и аквазоне, одна персональная тренировка. После открытия клуба регулярная цена такой карты будет около 2600—2800 рублей. Также добавятся карты на 3—6 месяцев.



Помещения для сотрудников





Понимаю, что кого-то такая цена может смутить. Но порядка 80% от этой суммы — себестоимость, так как мы работаем честно и прозрачно. Радует, что обычно с нашим приходом общий уровень сервиса в городе начинает повышаться. Мы вообще выступаем за то, чтобы люди, работающие в одной сфере, знакомились, перенимали друг у друга лучшее. Пока же видим, что в Минске каждый сам за себя, но очень надеемся, что ситуация изменится и специалисты начнут общаться, создавать ассоциации и тем самым привлекать людей, — заключает генеральный директор World Class.



