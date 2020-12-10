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Санта-Клаус сплавился по затопленным улицам Венеции
Источник материала: ОНТ
Появилось неожиданное видео сплава Санта-Клауса по затопленным улицам Венеции.
Привычным саням с оленями итальянский сказочный герой предпочел надувного попугая. При этом меры безопасности соблюдены – в водное путешествие по безлюдной Венеции Санта отправился в маске.
Напомним, на Новый год и Рождество в Италии ужесточили ограничения. Жителям рекомендуется встречать праздники в кругу семьи.
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Появилось неожиданное видео сплава Санта-Клауса по затопленным улицам Венеции. Привычным саням с оленями итальянский сказочный герой предпочел надувного...
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