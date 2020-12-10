Санта-Клаус сплавился по затопленным улицам Венеции

Источник материала: ОНТ

Появилось неожиданное видео сплава Санта-Клауса по затопленным улицам Венеции.

Привычным саням с оленями итальянский сказочный герой предпочел надувного попугая. При этом меры безопасности соблюдены – в водное путешествие по безлюдной Венеции Санта отправился в маске.

Напомним, на Новый год и Рождество в Италии ужесточили ограничения. Жителям рекомендуется встречать праздники в кругу семьи.





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