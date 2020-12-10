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Санта-Клаус сплавился по затопленным улицам Венеции

10.12.2020 15:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Санта-Клаус сплавился по затопленным улицам Венеции

Появилось неожиданное видео сплава Санта-Клауса по затопленным улицам Венеции. 

Привычным саням с оленями итальянский сказочный герой предпочел надувного попугая. При этом меры безопасности соблюдены – в водное путешествие по безлюдной Венеции Санта отправился в маске. 

Напомним, на Новый год и Рождество в Италии ужесточили ограничения. Жителям рекомендуется встречать праздники в кругу семьи.


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Появилось неожиданное видео сплава Санта-Клауса по затопленным улицам Венеции.  Привычным саням с оленями итальянский сказочный герой предпочел надувного...
 
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