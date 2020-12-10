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Максим Фадеев призвал закрыть «Дом-2»
Источник материала: ОНТ
Известный российский продюсер Максим Фадеев
Фадеев был возмущен действиями обвиняемого, который продолжал свой стрим даже после смерти девушки. По мнению Фадеева, и стример, и его подписчики – «животные», а не люди.
Пользователи соцсети согласились с Фадеевым и отметили, что «мир сошел с ума». Также люди призвали начать решение проблемы с телепроекта «Дом-2». Продюсер согласился с подобным мнением.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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