ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Фадеев призвал закрыть «Дом-2»

10.12.2020 15:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Максим Фадеев призвал закрыть «Дом-2»

Известный российский продюсер Максим Фадеев разместил в Instagram пост, посвященный размышлениям о недавней трагедии – смерти Валентины Григорьевой во время прямого эфира с блогером Reeflay (он же Стас Решетняк).

Фадеев был возмущен действиями обвиняемого, который продолжал свой стрим даже после смерти девушки. По мнению Фадеева, и стример, и его подписчики – «животные», а не люди.

Пользователи соцсети согласились с Фадеевым и отметили, что «мир сошел с ума». Также люди призвали начать решение проблемы с телепроекта «Дом-2». Продюсер согласился с подобным мнением.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский продюсер Максим Фадеев разместил в Instagram пост, посвященный размышлениям о недавней трагедии – смерти Валентины Григорьевой во время прямого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Известная белорусская баскетболистка призвала к новым выборам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика