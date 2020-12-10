Максим Фадеев призвал закрыть «Дом-2»

Источник материала: ОНТ

Известный российский продюсер Максим Фадеев разместил в Instagram пост, посвященный размышлениям о недавней трагедии – смерти Валентины Григорьевой во время прямого эфира с блогером Reeflay (он же Стас Решетняк).

Фадеев был возмущен действиями обвиняемого, который продолжал свой стрим даже после смерти девушки. По мнению Фадеева, и стример, и его подписчики – «животные», а не люди.

Пользователи соцсети согласились с Фадеевым и отметили, что «мир сошел с ума». Также люди призвали начать решение проблемы с телепроекта «Дом-2». Продюсер согласился с подобным мнением.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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