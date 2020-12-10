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Литва призвала другие страны заводить уголовные дела против белорусских силовиков

10.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Литва призвала другие страны заводить уголовные дела против белорусских силовиков

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  • 10.12.2020, 14:56
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Литва призвала другие страны заводить уголовные дела против белорусских силовиков

В балтийской стране уже создан прецедент.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус заявил в интервью агентству BNS, что другие страны должны тоже заводить уголовные дела против белорусских силовиков.

По мнению Линаса Линкявичюса начатое литовской Генпрокуратурой досудебное расследование по заявлению белоруса Максима Хорошина пыток в Беларуси является «хорошим прецедентом».

«Я думаю, что другие страны должны сделать то же самое. Это вдохновит людей и, думаю, заставит немного задуматься тех, кто, может быть, надеется, что все, что они делают, останется без ответа», — считает глава литовской дипломатии.

Линас Линкявичус напоминал, что расследование обвинений силовиков в пытках, сделанных белорусами,идёт по всему миру полным ходом.

«Совет ООН по правам человека собирает доказательства, резолюция Европарламента призывает Европейский союз участвовать в создании центра, который мог бы собирать юридические доказательства [преступлений против человечности в Беларуси]», — рассказал глава МИД Литвы.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование преступлений против человечности по жалобе гражданина Беларуси.

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