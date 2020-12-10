Источник материала: Хартия'97

«Единственным безопасным местом для Луки стал Ростов» 3 10.12.2020, 14:54

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Судьба диктатора уже предрешена.

Украинское издание uanewsmedia.ne опубликовало статью о нынешнем положении белорусского узурпатора в свете его отношений с Кремлем и растущего недовольства белорусов.

Лукашенко, по мнению издания, «уже растерял все пути назад». Именно ослабленный затравленный диктатор Кремлю выгоден больше, чем кто-либо другой.

Лукашенко пока остался в кресле, но теперь это кресло со сломанными ножками и на много этажей ниже кабинета Путина.

Еще весной 2020 года Лукашенко мог договаривался с Западом, а уже в конце лета – единственным безопасным местом для Луки стал Ростов (вспомним судьбу Януковича), да и то, только в случае выполнения требований Кремля.

«Судьба Лукашенко уже предрешена», — резюмирует издание.

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