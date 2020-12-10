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«Единственным безопасным местом для Луки стал Ростов»
Источник материала: Хартия'97
«Единственным безопасным местом для Луки стал Ростов»
Судьба диктатора уже предрешена.
Украинское издание
Лукашенко, по мнению издания, «уже растерял все пути назад». Именно ослабленный затравленный диктатор Кремлю выгоден больше, чем кто-либо другой.
Лукашенко пока остался в кресле, но теперь это кресло со сломанными ножками и на много этажей ниже кабинета Путина.
Еще весной 2020 года Лукашенко мог договаривался с Западом, а уже в конце лета – единственным безопасным местом для Луки стал Ростов (вспомним судьбу Януковича), да и то, только в случае выполнения требований Кремля.
«Судьба Лукашенко уже предрешена», — резюмирует издание.
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Судьба диктатора уже предрешена.
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