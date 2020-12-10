Экономика страсти и никакого кодинга: 5 актуальных трендов, которые стоит использовать уже сейчас

Источник материала: ProBusiness



Фото: depositphotos.com

Умение улавливать тренды ― один из наиболее эффективных навыков для предпринимателя. Даже если у вас есть свой уникальный продукт, при помощи которого вы планируете менять привычки и поведение людей, делать это на уже «прогретой» трендами почве гораздо легче. Мы связались с одним за авторов видеоподкаста Trend Rangers и попросили его рассказать об актуальных трендах 2020 года, которые можно использовать в бизнесе прямо сейчас.



Дмитрий Левковец

Стратегический консультант, автор подкаста TrendRangers

— Важен даже не столько сам тренд. Важно понимание того, как люди будут воспринимать те или иные события и, главное, как они будут взаимодействовать друг с другом, какой вид контента потреблять. Бизнесу это может помочь:

В понимании того, какие продукты стоит делать сегодня

В построении бизнес-модели

В изменении HR-бренда компании под новое поколение сотрудников

В коммуникации с клиентами

В достижении желаемого уровня продаж.

Расскажу вам о пяти трендах, которые ярко проявили себя в 2020 году и будут развиваться в 2021-м. Вы можете начать применять их уже сегодня.

1. Passion Economy (экономика страсти)

Если сформулировать совсем просто, то экономика страсти — это новый способ монетизации увлечений и навыков. В более узком смысле под Passion Economy понимают совокупность digital-платформ (онлайн-сервисов, сайтов и мобильных приложений), открывающих простым пользователям доступ к этой самой монетизации.

Компании, развивающие Passion Economy, оптимизируют для своих пользователей процесс поиска клиентов и упрощают организацию интернет-бизнеса.

Пример: Сервис стриминговых трансляций Twitch предоставляет множество инструментов для стримеров, позволяющих стать заметным, привлечь аудиторию, конвертировать ее в подписчиков и в итоге заработать деньги. Для заработка каждому доступны 4 канала монетизации: платная подписка, пожертвования (донаты), рекламные интеграции со сторонними рекламодателями и реклама самой платформы Twitch.

В качестве других примеров таких продуктов можно привести:

Платные e-mail-рассылки на Substack

Профессиональный гейминг и стриминг на Twitch и Caffeine

и Создание своих видеокурсов через Teachable и Podia

и Уроки онлайн на платформах K-12 , Outschool , Juni Learning .

В Беларуси тоже создан классный продукт в рамках этого тренда — Stringershub , который объединяет стрингеров (видеографов) и мировые СМИ (заказчиков) по всему миру. Люди получают возможность снимать видеосюжеты в удобное им время и продавать их медиа. Либо можно стать стрингером и выполнять задания тех же медиа по съемке каких-либо сюжетов.

Таким образом люди начинают зарабатывать на том, что им нравится, а платформы дают готовые инструменты для шаблонных и уже доказавших свою состоятельность видов деятельности.

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Модель Passion Economy и до пандемии набирала обороты, ее драйвил a16z — один из старейших и успешнейших венчурных фондов в мире.

Но теперь влияние тренда стало еще заметнее: миллионы людей во всем мире теряют работу и вынуждены искать альтернативные источники заработка. Кроме того, люди все чаще проявляют интерес к кастомизированным товарам и отдают предпочтение локальным маленьким брендам. Так что если вы обладаете уникальным талантом, то на планете с населением 7,8 миллиарда человек у вас точно найдутся поклонники.

Как применить этот тренд бизнесу:

1. Если вы предприниматель, то начните рассказывать о своем бизнесе с помощью готовых платформ. Например, с помощью подкаста или платной e-mail-рассылки (той же Substack ).

2. Если вы эксперт-фрилансер или индивидуальный предприниматель и уперлись в потолок по количеству заказов, не обязательно создавать агентство и нанимать исполнителей. Сегодня вы можете легко масштабировать свой бизнес с помощью создания онлайн-курса на базе одного из тематических сервисов (более подробно о EdTech я расскажу дальше).

2. Zero coding (0 coding, зерокодинг)

0 coding, или No-code, — это тренд на создание новых решений и продуктов, проверку бизнес-гипотез и автоматизацию работы команды или даже целой компании только за счет готовых решений, без написания кода. Такой образ мышления может снизить для продукта показатели Time-to-market (время выхода на рынок) и Cost-to-market (стоимость на рынке) в 10-20 раз для абсолютного большинства новых идей.

Если смотреть на кодинг с точки зрения методологии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), то зерокодинг выглядит закономерным решением. Согласно ТРИЗ, любой продукт или задача ― это система, состоящая из множества элементов. Любая система стремится стать идеальной, а идеальная система ― это та, которой не существует. То есть любая система стремится к схлопыванию. Например, раньше телевизоры были большими и громоздкими, а теперь они ультратонкие, но их функциональность от этого не пострадала. Так же происходит и с зерокодингом: на стороне пользователя кода как бы и нет, но при этом все его признаки налицо, а функции продукта выполняются.

Вы сами, скорее всего, пользовались продуктами этой категории. Один из самых доступных ― конструкторы сайтов типа Tilda или Wix, которые позволяют сделать сайт в разы быстрее и дешевле, чем в случае индивидуальной разработки, и, главное, при этом не нужны навыки программирования. И таких инструментов очень много. Вот лишь несколько примеров:

Airtable ― это простая в использовании онлайн-платформа для создания и обмена базами данных (по принципу гугл-таблиц).

― это простая в использовании онлайн-платформа для создания и обмена базами данных (по принципу гугл-таблиц). Manychat ― это веб-сервис визуального конструирования бота в приложении для обмена сообщениями Messenger. Сервис обладает возможностями трансляций, аналитикой, планированием постинга и многими другими функциями.

― это веб-сервис визуального конструирования бота в приложении для обмена сообщениями Messenger. Сервис обладает возможностями трансляций, аналитикой, планированием постинга и многими другими функциями. Zapier ― это платформа, которая помогает автоматизировать взаимодействия веб-приложений друг с другом.

Все эти инструменты помогают осуществить быстрые решения дешево даже условному гуманитарию.

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Как применить этот тренд бизнесу:

1. Открывайте no-code-агентство разработки. Уже сейчас можно создавать мобильные приложения прямо из Google-таблиц с помощью этого сервиса .

2. Создавайте полноценные, не урезанные по функционалу, продукты на платформе Makerpad.co . Это крупнейшее комьюнити зерокодеров, где можно пообщаться с единомышленниками, пройти обучение, воспользоваться маркетплейсом и готовыми шаблонами приложений.

3. Если вы думали, что создать аналог Airbnb, Udemy, ProductHunt или Fiverr для своего региона сложно, то просто зайдите на bubble.io . Там уже есть готовые шаблоны этих сервисов за пару сотен долларов

3. Ed-Tech (образовательные технологии)

До пандемии емкость глобального образовательного рынка оценивалась в сумму около $ 6,5 трлн. Однако именно Ed-Tech — технологические решения в сфере образования — не составляют и десятой части этого рынка. Согласно исследованиям компании HolonIQ, на образовательные технологии приходится всего лишь около 3% рынка. Но нет худа без добра: благодаря пандемии этот показатель начал стремиться вверх усиленными темпами.

Перед пандемией крупнейший образовательный онлайн-проект Coursera прогнозировал рост своей выручки на 30%, до более чем $ 200 млн. Но реальность превзошла все ожидания: только с апреля по май 2020 года количество пользователей проекта выросло на 398%.



Джефф Маджионкальда, CEO Coursera. Фото с сайта classcentral.com

В связи с этим заявления СЕО компании о цели достичь 100 миллионов пользователей к 2022 году, выглядевшие очень амбициозными в конце 2019 года, теперь кажутся вполне достижимыми.

Как применить этот тренд бизнесу:

1. Старые форматы обучения быстро устаревают, особенно для молодого поколения. Создайте свой продукт или курс в понятном для них формате. Например в формате «микрообучение», где длина ролика в среднем составляет 6 минут. Если уровень завершения традиционных онлайн-курсов балансирует между 10 и 15%, то в случае с микрообучением он может составлять до 90% и выше. В этом направлении движется проект EduDo , автором которого является белорус Юрий Шлаганов, который делает короткие видеоуроки для подростков из США. На Западе люди уже готовы платить за такой контент.

2. Если вы все еще называете обучение «инфобизом», то пора понять одну вещь: рынок образования изменился прямо на наших глазах, и тренд на онлайн-образование останется с нами до следующей революции в этой области. А если вы профессионал или эксперт в какой-либо области, то пора создавать свой курс и монетизировать его.

4. Виртуальные инфлюенсеры

Виртуальные инфлюенсеры (ВИ) существуют довольно давно. Можно вспомнить хотя бы mr. Freeman – одного из самых старых персонажей в Рунете. По сути, ВИ — это искусственно созданные персонажи, имеющие свою историю, характер и способ коммуникации с поклонниками. (Более подробно об этом тренде мы писали здесь . — Прим. «Про бизнес»).

В частных случаях виртуальными инфлюенсерами иногда называют реальных людей, которые «живут» на стриминговых платформах или на видеохостингах, там общаются со своей аудиторией и зарабатывают деньги.

У этого тренда две предпосылки:

1. Инфлюенс-маркетинг растет с каждым годом.

Вот данные по США и западным странам:

В 2020 году объемы инфлюенс-маркетинга оценивают в сумму $ 9,7 млрд.

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И пользователи, и маркетологи верят, что инфлюенс-маркетинг работает для многих каналов продвижения.

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За последние 3 года запросы в Гугле на инфлюенс-маркетинг выросли на 1500%. При этом цифры по рынку Азии впечатляют еще больше. В этом году продажи через социальный e-commerce в Китае, в том числе через лайвстримы блогеров, составят $ 242 млрд. Один только топовый стример Ли Цзяци за три месяца продал с помощью своих стримов товаров на $ 890 млн.

2. Изменилось поведение людей.

Раньше люди смотрели мультик «Трое из Простоквашино», проникались поведением персонажей и доверяли им. Теперь люди смотрят, как живут и что делают блогер-режиссер Кейси Нейстат или певец Моргенштерн. Сопричастность к чьей-то реальной жизни вызывает у зрителей определенную эмоциональную привязку, которую «звезды» вполне успешно монетизируют.

По своей сути ВИ — это контент. Поэтому их создатели заполоняют контентом те площадки, где люди готовы его поглощать. Например, самый знаменитый в западном мире виртуальный персонаж — Лил Микела (Lil Miquela). На начало декабря 2020 года у нее зафиксировано:

3 млн подписчиков в Instagram

2,5 млн подписчиков в Tiktok

1 млн подписчиков в Facebook

250 тыс. подписчиков на Youtube

142 тыс. подписчиков и свое шоу в Snapchat

524 тыс. слушателей ежемесячно на Spotify.





Фото: moncloa.com

Сейчас за такими персонажами стоят команды и даже целые продакшены. Но цена создания такого контента постоянно снижается с помощью искусственного интеллекта.

Одним из примеров бюджетного ВИ можно считать Илону Нейро в Instagram. Создатель аккаунта с помощью открытого всем софта смешивает фото девушек с фото Илона Маска. А подписи для этих фото генерирует нейросеть, обученная на тысячах инстаграм-аккаунтов реальных пользователей. Аккаунт насчитывает более 60 тысяч подписчиков, а по текстам Илоны создана даже серия видео , где актриса их зачитывает.

Как применить этот тренд бизнесу:

1. Создайте виртуального персонажа для продвижения своего бизнеса

Это может стоить совсем немного, если использовать сторонние сервисы: Facerig : cоздание цифровых персонажей при помощи веб-камеры

: cоздание цифровых персонажей при помощи веб-камеры Live2D : анимация заранее нарисованных персонажей

Это может быть оправданным, если вам нужен представитель, в словах и поступках которого вы хотите быть уверены на 100%. Работа с людьми всегда сопряжена с рисками, ведь даже если вы подписали несколько контрактов со 150+ уточнениями насчет степени допустимости высказываний, всегда есть риск, что «звезда» скажет не те слова. А это тут же отразится на восприятии бренда вашей аудиторией. В отличие от людей, виртуальные персонажи полностью вам подконтрольны. Так, KFC в США использовала образ виртуального полковника Сандерса.

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2. Попробуйте заказать рекламу у виртуальных инфлюенсеров. По некоторым данным, у таких блогеров вовлеченность выше, а последствия рекламы имеют отличный PR-потенциал. Достаточно подготовить пару пресс-релизов о том, что «бренд X в такой-то нише впервые заказал рекламу у виртуальных инфлюенсеров», отправить их во все подходящие СМИ — и нужный охват будет обеспечен.

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3. Откройте продюсерское агентство и создавайте своих инфлюенсеров. Управлять ими гораздо проще и быстрее, чем людьми, а внимание аудитории к тренду все еще остается максимальным. Виртуальные инфлюенсеры уже начали появляться даже в России.

5. Online-networking

Новые знакомства и нетворкинг всегда играли важную роль в развитии бизнеса. С переходом на удаленку мы лишились множества способов для роста базы своих контактов. В онлайн-событиях пока не так много вариантов взаимодействия между участниками, как в офлайне. А значит, и меньше возможностей познакомиться с потенциальными партнерами, инвесторами, сотрудниками и клиентами.

В ответ на этот вызов появляется множество технологий, которые помогают упростить процесс создания новых связей и сделать его более эффективным для участников. Многие из нас уже успели привыкнуть к классическим дейтинговым онлайн-сервисам. При этом появляются все новые и новые технические возможности, поэтому бизнес-нетворкинг тоже стал быстро оцифровываться.



Фото: breakoutbn.com

Вот лишь некоторые инструменты для онлайн-нетворкинга:

Как применить этот тренд бизнесу:

1. Расширяйте сеть своих деловых контактов, переводите свой нетворкинг в онлайн и используйте для этого все возможные инструменты: социальные сети, CRM, digital-визитки и т.д. Это раньше вы могли избегать соцсетей, полноценно присутствуя в офлайне.

В период пандемии и повсеместных локдаунов помните: если вас нет в цифровом мире, вас нет нигде.

2. Создавайте хорошую инфраструктуру и подходящий контекст для нетворкинга внутри вашего сообщества клиентов. Дайте им познакомиться между собой. Например, приложение connect.club позволяет создавать свои пространства, отличные от интерфейса Zoom. Так, вы можете «собраться» и созвониться с коллегами возле шезлонгов на пляже, в уютной кофейне или даже в бане.

3. Придумайте свой собственный продукт для нетворкинга. Люди будут жить и работать всегда, а удобных инструментов для создания и развития полезных связей все еще не так много.

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