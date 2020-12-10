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Экономика страсти и никакого кодинга: 5 актуальных трендов, которые стоит использовать уже сейчас
10.12.2020 15:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Умение улавливать тренды ― один из наиболее эффективных навыков для предпринимателя. Даже если у вас есть свой уникальный продукт, при помощи которого вы планируете менять привычки и поведение людей, делать это на уже «прогретой» трендами почве гораздо легче. Мы связались с одним за авторов видеоподкаста
— Важен даже не столько сам тренд. Важно понимание того, как люди будут воспринимать те или иные события и, главное, как они будут взаимодействовать друг с другом, какой вид контента потреблять. Бизнесу это может помочь:
Расскажу вам о пяти трендах, которые ярко проявили себя в 2020 году и будут развиваться в 2021-м. Вы можете начать применять их уже сегодня.
1. Passion Economy (экономика страсти)
Если сформулировать совсем просто, то экономика страсти — это новый способ монетизации увлечений и навыков. В более узком смысле под Passion Economy понимают совокупность digital-платформ (онлайн-сервисов, сайтов и мобильных приложений), открывающих простым пользователям доступ к этой самой монетизации.
В качестве других примеров таких продуктов можно привести:
В Беларуси тоже создан классный продукт в рамках этого тренда —
Таким образом люди начинают зарабатывать на том, что им нравится, а платформы дают готовые инструменты для шаблонных и уже доказавших свою состоятельность видов деятельности.
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Модель Passion Economy и до пандемии набирала обороты, ее
Но теперь влияние тренда стало еще заметнее: миллионы людей во всем мире теряют работу и вынуждены искать альтернативные источники заработка. Кроме того, люди все чаще проявляют интерес к кастомизированным товарам и отдают предпочтение локальным маленьким брендам. Так что если вы обладаете уникальным талантом, то на планете с населением 7,8 миллиарда человек у вас точно найдутся поклонники.
Как применить этот тренд бизнесу:
1. Если вы предприниматель, то начните рассказывать о своем бизнесе с помощью готовых платформ. Например, с помощью подкаста или платной e-mail-рассылки (той же
2. Если вы эксперт-фрилансер или индивидуальный предприниматель и уперлись в потолок по количеству заказов, не обязательно создавать агентство и нанимать исполнителей. Сегодня вы можете легко масштабировать свой бизнес с помощью создания онлайн-курса на базе одного из тематических сервисов (более подробно о EdTech я расскажу дальше).
2. Zero coding (0 coding, зерокодинг)
0 coding, или No-code, — это тренд на создание новых решений и продуктов, проверку бизнес-гипотез и автоматизацию работы команды или даже целой компании только за счет готовых решений, без написания кода. Такой образ мышления может
Если смотреть на кодинг с точки зрения методологии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), то зерокодинг выглядит закономерным решением. Согласно ТРИЗ, любой продукт или задача ― это система, состоящая из множества элементов. Любая система стремится стать идеальной, а идеальная система ― это та, которой не существует. То есть любая система стремится к схлопыванию. Например, раньше телевизоры были большими и громоздкими, а теперь они ультратонкие, но их функциональность от этого не пострадала. Так же происходит и с зерокодингом: на стороне пользователя кода как бы и нет, но при этом все его признаки налицо, а функции продукта выполняются.
Вы сами, скорее всего, пользовались продуктами этой категории. Один из самых доступных ― конструкторы сайтов типа Tilda или Wix, которые позволяют сделать сайт в разы быстрее и дешевле, чем в случае индивидуальной разработки, и, главное, при этом не нужны навыки программирования. И таких инструментов очень много. Вот лишь несколько примеров:
Все эти инструменты помогают осуществить быстрые решения дешево даже условному гуманитарию.
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Как применить этот тренд бизнесу:
1. Открывайте no-code-агентство разработки. Уже сейчас можно создавать мобильные приложения прямо из Google-таблиц с помощью этого
2. Создавайте полноценные, не урезанные по функционалу, продукты на платформе
3. Если вы думали, что создать аналог Airbnb, Udemy, ProductHunt или Fiverr для своего региона сложно, то просто зайдите на
3. Ed-Tech (образовательные технологии)
До пандемии емкость глобального образовательного рынка
Перед пандемией крупнейший образовательный онлайн-проект Coursera прогнозировал рост своей выручки на 30%, до более чем $ 200 млн. Но реальность превзошла все ожидания: только с апреля по май 2020 года количество пользователей проекта
В связи с этим заявления СЕО компании о цели достичь 100 миллионов пользователей к 2022 году, выглядевшие очень амбициозными в конце 2019 года, теперь кажутся вполне достижимыми.
Как применить этот тренд бизнесу:
1. Старые форматы обучения быстро устаревают, особенно для молодого поколения. Создайте свой продукт или курс в понятном для них формате. Например в формате «микрообучение», где длина ролика в среднем составляет 6 минут. Если уровень завершения традиционных онлайн-курсов балансирует между 10 и 15%, то в случае с микрообучением он
2. Если вы все еще называете обучение «инфобизом», то пора понять одну вещь: рынок образования изменился прямо на наших глазах, и тренд на онлайн-образование останется с нами до следующей революции в этой области. А если вы профессионал или эксперт в какой-либо области, то пора создавать свой курс и монетизировать его.
4. Виртуальные инфлюенсеры
Виртуальные инфлюенсеры (ВИ) существуют довольно давно. Можно вспомнить хотя бы mr. Freeman – одного из самых старых персонажей в Рунете. По сути, ВИ — это искусственно созданные персонажи, имеющие свою историю, характер и способ коммуникации с поклонниками. (Более подробно об этом тренде мы писали
У этого тренда две предпосылки:
1. Инфлюенс-маркетинг
Вот данные по США и западным странам:
В 2020 году объемы инфлюенс-маркетинга оценивают в сумму $ 9,7 млрд.
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И пользователи, и маркетологи верят, что инфлюенс-маркетинг работает для многих каналов продвижения.
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За последние 3 года запросы в Гугле на инфлюенс-маркетинг выросли на 1500%. При этом цифры по рынку Азии впечатляют еще больше. В этом году продажи через социальный e-commerce в Китае, в том числе через лайвстримы блогеров,
2. Изменилось поведение людей.
Раньше люди смотрели мультик «Трое из Простоквашино», проникались поведением персонажей и доверяли им. Теперь люди смотрят, как живут и что делают блогер-режиссер Кейси Нейстат или певец Моргенштерн. Сопричастность к чьей-то реальной жизни вызывает у зрителей определенную эмоциональную привязку, которую «звезды» вполне успешно монетизируют.
По своей сути ВИ — это контент. Поэтому их создатели заполоняют контентом те площадки, где люди готовы его поглощать. Например, самый знаменитый в западном мире виртуальный персонаж — Лил Микела (Lil Miquela). На начало декабря 2020 года у нее зафиксировано:
Сейчас за такими персонажами стоят команды и даже целые продакшены. Но цена создания такого контента постоянно снижается с помощью искусственного интеллекта.
Как применить этот тренд бизнесу:
1. Создайте виртуального персонажа для продвижения своего бизнеса
Это может быть оправданным, если вам нужен представитель, в словах и поступках которого вы хотите быть уверены на 100%. Работа с людьми всегда сопряжена с рисками, ведь даже если вы подписали несколько контрактов со 150+ уточнениями насчет степени допустимости высказываний, всегда есть риск, что «звезда» скажет не те слова. А это тут же отразится на восприятии бренда вашей аудиторией. В отличие от людей, виртуальные персонажи полностью вам подконтрольны. Так, KFC в США использовала образ виртуального полковника Сандерса.
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2. Попробуйте заказать рекламу у виртуальных инфлюенсеров. По некоторым данным, у таких блогеров вовлеченность выше, а последствия рекламы имеют отличный PR-потенциал. Достаточно подготовить пару пресс-релизов о том, что «бренд X в такой-то нише впервые заказал рекламу у виртуальных инфлюенсеров», отправить их во все подходящие СМИ — и нужный охват будет обеспечен.
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3. Откройте продюсерское агентство и создавайте своих инфлюенсеров. Управлять ими гораздо проще и быстрее, чем людьми, а внимание аудитории к тренду все еще остается максимальным. Виртуальные инфлюенсеры уже
5. Online-networking
Новые знакомства и нетворкинг всегда играли важную роль в развитии бизнеса. С переходом на удаленку мы лишились множества способов для роста базы своих контактов. В онлайн-событиях пока не так много вариантов взаимодействия между участниками, как в офлайне. А значит, и меньше возможностей познакомиться с потенциальными партнерами, инвесторами, сотрудниками и клиентами.
В ответ на этот вызов появляется множество технологий, которые помогают упростить процесс создания новых связей и сделать его более эффективным для участников. Многие из нас уже успели привыкнуть к классическим дейтинговым онлайн-сервисам. При этом появляются все новые и новые технические возможности, поэтому бизнес-нетворкинг тоже стал быстро оцифровываться.
Вот лишь некоторые инструменты для онлайн-нетворкинга:
Как применить этот тренд бизнесу:
1. Расширяйте сеть своих деловых контактов, переводите свой нетворкинг в онлайн и используйте для этого все возможные инструменты: социальные сети, CRM, digital-визитки и т.д. Это раньше вы могли избегать соцсетей, полноценно присутствуя в офлайне.
В период пандемии и повсеместных локдаунов помните: если вас нет в цифровом мире, вас нет нигде.
2. Создавайте хорошую инфраструктуру и подходящий контекст для нетворкинга внутри вашего сообщества клиентов. Дайте им познакомиться между собой. Например, приложение
3. Придумайте свой собственный продукт для нетворкинга. Люди будут жить и работать всегда, а удобных инструментов для создания и развития полезных связей все еще не так много.
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