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Биржа: на торгах 10 декабря рубль вырос ко всем основным валютам

10.12.2020 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом белорусского рубля ко всем основным иностранным валютам.

Биржа: на торгах 10 декабря рубль вырос ко всем основным валютам

Свои сессии они завершили на следующих рубежах:  

  • российский рубль — 3,4583 белорусского рубля за 100 российских (-0,0192 пункта);
  • евро — 3,0801 белорусского рубля (-0,0127 пункта);
  • доллар — 2,5476 белорусского рубля (-0,0006 пункта).
 
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Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом белорусского рубля ко всем основным иностранным валютам.
 
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