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Биржа: на торгах 10 декабря рубль вырос ко всем основным валютам
Источник материала: Навiны
Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом белорусского рубля ко всем основным иностранным валютам.
Свои сессии они завершили на следующих рубежах:
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Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом белорусского рубля ко всем основным иностранным валютам.
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