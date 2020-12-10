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В России сделали эксклюзивные iPhone 12 Pro с фрагментами водолазки Стива Джобса

10.12.2020 15:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский люксовый бренд Caviar представил смартфоны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, выполненные в стиле iPhone 4. В компании говорят, что в аппаратах есть фрагменты водолазки Стива Джобса.


Jobs 4 Black

Устройства доступны в нескольких версиях. Но в каждой присутствует кусочек оригинальной легендарной водолазки Стива Джобса — он расположено в «яблоках» на задней стороне аппаратов.

Первая версия называется Jobs 4 Black. В таких девайсах используется закаленный черненый титан, а также серебристые надписи в стиле тех, что были у iPhone 4. Вторая версия — Jobs 4 White. В таких телефонах применяется композитный материал G10. Третья версия — Jobs 4 Gold. Она может похвастаться закаленным черным титаном и золотистыми надписями.


Jobs 1ST

В каждой из версий доступно только десять смартфонов — серия лимитированная. Правда, есть еще модель под названием Jobs 1ST. Исходя из названия понятно, что она сделана в стиле самого первого «айфона». Таких смартфонов больше — всего 99 штук.

В зависимости от модели, версии и объема памяти такие iPhone 12 Pro оцениваются от 394 до 629 тысяч российских рублей (5,37−8,5 тысячи долларов).

Ниже — цены обычных iPhone 12 в наших интернет-магазинах:

 
 
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