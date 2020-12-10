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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%

10.12.2020 15:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Национальный банк Украины принял решение не менять учетную ставку и оставить ее на уровне 6%. Об этом на брифинге сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых", - сказал Шевченко.

Снижение учетной ставки до 6% было принято решением Правления Национального банка Украины от 12 июня 2020 года.

В апреле учетная ставка была снижена до 8%, в марте - до 10%, 31 января - до 11%. Также учетная ставка регулярно снижалась в 2019 году. 25 апреля прошлого года НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых.

 
 
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Национальный банк Украины принял решение не менять учетную ставку и оставить ее на уровне 6%. Об этом на брифинге сообщил председатель Национального банка Кирилл...
 
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