Mercedes-Benz отзывает в РФ более 4 тыс. машин

Источник материала: АФН

Российское подразделение Mercedes-Benz - ООО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в России 4,355 тыс. автомобилей.

Как сообщает Росстандарт, отзыву подлежат машины Mercedes-Benz E-класса и CLS (тип 213, 238, 257), проданные с 2016 по 2020 гг.

"Вследствие электрохимических процессов в токопроводящей шине могут возникать токопроводящие соединения", - поясняет Росстандарт.

Подразделение Mercedes-Benz обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр, где будет доработана токопроводящая шина и проложен отдельный электропровод. Для владельцев ремонт будет бесплатным.