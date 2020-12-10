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Mercedes-Benz отзывает в РФ более 4 тыс. машин
Источник материала: АФН
Российское подразделение Mercedes-Benz - ООО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в России 4,355 тыс. автомобилей.
Как сообщает Росстандарт, отзыву подлежат машины Mercedes-Benz E-класса и CLS (тип 213, 238, 257), проданные с 2016 по 2020 гг.
"Вследствие электрохимических процессов в токопроводящей шине могут возникать токопроводящие соединения", - поясняет Росстандарт.
Подразделение Mercedes-Benz обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр, где будет доработана токопроводящая шина и проложен отдельный электропровод. Для владельцев ремонт будет бесплатным.
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Российское подразделение Mercedes-Benz - ООО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в России 4,355 тыс. автомобилей.
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