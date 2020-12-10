Полицейские приняли роды в московском метро

Источник материала: ОНТ

В метро Москвы правоохранителям пришлось принять роды у беременной. Об этом сообщает МВД Медиа.

Согласно информации ресурса, инцидент произошел вечером в среду 9 декабря, когда полицейские совершали обход вестибюля «Электрозаводской» станции на Арбатско-Покровской линии и увидели женщину, которая вдруг стала садиться на пол.

Оказалось, у 29-летней гражданки истекали сроки беременности. Полицейские вызвали медпомощь, но ребенок не стал дожидаться врачей. Правоохранители сориентировались и приняли роды. Когда медики прибыли на место, все уже закончилось.

Приехавшие медики отметили, что матери и ребенку была оказана своевременная и квалифицированная помощь. Сейчас мама и малыш находятся в родильном доме. Как сообщается, родившегося мальчика назвали в честь полицейского.









Фото МВД Медиа

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