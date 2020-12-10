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Завершился групповой этап футбольной Лиги чемпионов

10.12.2020 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завершился групповой этап футбольной Лиги чемпионов

Завершился групповой этап футбольной Лиги чемпионов и определились все участники стадии плей-офф.

Московский «Локомотив» в Мюнхене со счетом 0:2 уступил победителю группы «А» немецкой «Баварии». Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович на поле не вышел. В квартете «Бэ» чемпион Украины донецкий «Шахтёр» в Милане сыграл вничью с «Интером» – 0:0 и продолжит выступление в 1/16 финала Лиги Европы. А мадридский «Реал» выиграл у немецкой «Боруссии» из Менхенгладбаха со счётом 2:0 и занял первое место в группе «Бэ». Жеребьёвка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдёт 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

ФОТО: www.sportedu.by

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Завершился групповой этап футбольной Лиги чемпионов и определились все участники стадии плей-офф. Московский «Локомотив» в Мюнхене со счетом 0:2 уступил...
 
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