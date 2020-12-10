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Тихановская назначила нового члена своего кабинета - представителя по международным делам

10.12.2020 16:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tsikhanouskaya.org

До назначения представителем Тихановской Валерий Ковалевский работал в штаб-квартире Всемирного банка.

Как сообщается на сайте Светланы Тихановской, профессиональный дипломат Валерий Ковалевский закончил факультет международных отношений БГУ, бизнес-школу ИПМ и магистратуру Джорджтаунского университета (США). Работал в МИД Беларуси, где сферой его ответственности были отношения Беларуси и США, а также в посольстве в Вашингтоне.

До назначения представителем Тихановской Ковалевский работал в штаб-квартире Всемирного банка.

В качестве представителя по международным отношениям Ковалевский будет работать в тандеме с советником Тихановской по международным отношениям Франаком Вячоркой.

 «С августа Офис Тихановской проделал огромную работу по мобилизации позиции международного сообщества в отношении политического кризиса в Беларуси. Перед нами стоит задача довести эти наработки до практических решений на международной арене, которые защитили бы протест от насилия и беззакония и способствовали бы созданию условий для скорейшего проведения в Беларуси мирных политических преобразований», - прокомментировал Ковалевский.

Валерий Ковалевский стал седьмым представителем Светланы Тихановской. С их полным списком можно ознакомиться на ее сайте.

Как пояснила в недавнем интервью сама Светлана Тихановская, после ухода Лукашенко она готова выполнять функции главы государства в переходный период (до проведения новых выборов), который составит минимум 45 дней.  Создаваемый кабинет представителей станет командой, которая будет помогать ей в руководстве страной.

 
 
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До назначения представителем Тихановской Валерий Ковалевский работал в штаб-квартире Всемирного банка.
 
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