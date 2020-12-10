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Тихановская назначила нового члена своего кабинета - представителя по международным делам
10.12.2020 16:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tsikhanouskaya.org
До назначения представителем Тихановской Валерий Ковалевский работал в штаб-квартире Всемирного банка.
Как сообщается на сайте Светланы Тихановской, профессиональный дипломат Валерий Ковалевский закончил факультет международных отношений БГУ, бизнес-школу ИПМ и магистратуру Джорджтаунского университета (США). Работал в МИД Беларуси, где сферой его ответственности были отношения Беларуси и США, а также в посольстве в Вашингтоне.
До назначения представителем Тихановской Ковалевский работал в штаб-квартире Всемирного банка.
В качестве представителя по международным отношениям Ковалевский будет работать в тандеме с советником Тихановской по международным отношениям Франаком Вячоркой.
«С августа Офис Тихановской проделал огромную работу по мобилизации позиции международного сообщества в отношении политического кризиса в Беларуси. Перед нами стоит задача довести эти наработки до практических решений на международной арене, которые защитили бы протест от насилия и беззакония и способствовали бы созданию условий для скорейшего проведения в Беларуси мирных политических преобразований», - прокомментировал Ковалевский.
Валерий Ковалевский стал седьмым представителем Светланы Тихановской. С их полным списком можно ознакомиться на ее сайте.
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До назначения представителем Тихановской Валерий Ковалевский работал в штаб-квартире Всемирного банка.
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