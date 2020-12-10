Источник материала: Хартия'97

Глобальный вопрос: ученые узнали универсальную концепцию счастья 10.12.2020, 16:23

Каждый человек по-своему определяет это понятие.

Очень часто в интернете появляются «рейтинги самых счастливых стран». Однако переехав в одну из них, вы, возможно, почувствуете себе только хуже, ведь у каждой страны свое понимание слова «счастье», пишет «Популярная механика» .

Предыдущие исследования уровня счастья основывались на тестах, разработанных в западных странах, которые обычно ставят во главу угла независимость. Однако люди в восточных странах подчеркивают важность семьи и взаимопомощи. Совсем недавно в научном мире появились анкеты, построенные на восточной концепции, однако до сих пор неясно, как оба теста могут быть связаны, чтобы стать универсальными.

Для того чтобы оценить универсальность двух концепций, ученые набрали 15 358 добровольцев из 63 стран мира, которые прошли оба теста.

Анализ опроса и факторов, характерных для конкретных стран, показал, что тест, подчеркивающий взаимозависимость (восточный), был более точным для таких стран как Япония, Китай, а опрос, ориентированный на независимость (западный) — для стран Европы и США. Но в целом восточные ценности были более универсальными и также находили отклик среди жителей Европы и США. Ученые говорят, что для глобальной оценки уровня счастья такой тест подойдет лучше.

Однако авторы исследования отмечают, что оба теста показали низкую точность для африканских и ближневосточных стран. Это говорит о необходимости разработки более универсальных тестов счастья.

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