Источник материала: Хартия'97

Соцопрос: Путин теряет поддержку среди российской молодежи 10.12.2020, 16:21

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Рейтинг главы Кремля упал до 20%.

Рейтинг президента России Владимира Путина сохраняется на докарантинном уровне, при этом социологи зафиксировали падение его рейтинга у молодежи с 36% до 20%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», сообщает currenttime.tv .

Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее воскресенье, то за действующего президента готовы проголосовать 39% опрошенных. В декабре 2019 года за Путина были готовы проголосовать 38% россиян.

Вторым популярным политиком, за которого опрошенные готовы проголосовать в ближайшие выходные, стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его доля – 6% (4% в 2019 году). По 2% опрошенных готовы проголосовать за лидера КПРФ Геннадия Зюганова и оппозиционного политика Алексея Навального.

За год доля избирателей в возрасте от 18 до 24 лет, готовых голосовать за Путина, снизилась с 36% до 20%. У людей в возрасте от 40 до 54 лет симпатии к действующему президенту наоборот выросли с 31% до 39%. Возрастные группы от 25 до 39 лет и от 55 лет стабильны в своих предпочтениях. Как и год назад, 30% и 51% из них соответственно готовы проголосовать за Путина.

Социологи также отмечают «неуклонный рост» числа тех, кто вообще голосовать не намерен: по сравнению с 2018 годом доля таких выросла вдвое, с 12 до 24% опрошенных.

Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков указывает, что ухудшение отношения к Путину среди молодых – тренд, который социологи наблюдают на протяжении последних двух лет, но в последние месяцы он проявился особенно ярко. По его словам, в течение лета социологи фиксировали значительное падение как рейтинга главы государства, так и общей оценки ситуации.

Политолог Аббас Галлямов снижение рейтинга президента среди молодых объясняет изменением президентского образа. Поначалу тот воспринимался не столько как оплот существующей системы, сколько как бунтарь, восставший сначала против сложившегося в стране «олигархического» порядка, затем – против глобальной американоцентричной миросистемы. Постепенно это восприятие изменилось.

Результаты рейтинга Путина в 2019 году (38%) стали самым низкими с 2014 года – тогда, согласно опросу, за Путина были готовы проголосовать 49% россиян. Самый высокий показатель был зафиксирован «Левадой» в 2018 году – за Путина высказались 57% опрошенных.

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