Источник материала: Хартия'97

Рабочий «Нафтана»: Не намерен терпеть беспредел в нашей стране и на предприятии 10.12.2020, 16:07

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Работник завода и спортсмен присоединился к стачке.

Работник ОАО «Нафтан» и действующий спортсмен, член сборной предприятия по многоборью, гиревому спорту и легкой атлетике Лапунов Сергей Николаевич, заявил о своем присоединении к общенациональной стачке.

Его стаж работы на предприятии 20 лет. Должность — оператор технологических установок, установка «Юникрекинг», сообщает телеграм-канал «Баста!» .

«Не намерен терпеть тот беспредел который, твориться в нашей стране и на предприятии», — заявил рабочий.





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