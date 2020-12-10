|
Рабочий «Нафтана»: Не намерен терпеть беспредел в нашей стране и на предприятии
Источник материала: Хартия'97
Рабочий «Нафтана»: Не намерен терпеть беспредел в нашей стране и на предприятии
Работник завода и спортсмен присоединился к стачке.
Работник ОАО «Нафтан» и действующий спортсмен, член сборной предприятия по многоборью, гиревому спорту и легкой атлетике Лапунов Сергей Николаевич, заявил о своем присоединении к общенациональной стачке.
Его стаж работы на предприятии 20 лет. Должность — оператор технологических установок, установка «Юникрекинг», сообщает телеграм-канал
«Не намерен терпеть тот беспредел который, твориться в нашей стране и на предприятии», — заявил рабочий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работник завода и спортсмен присоединился к стачке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)