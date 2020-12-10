Рейтинг Путина среди российской молодежи упал до 20% - Левада-центр

Источник материала: АФН

Согласно опросам Левада-центра, рейтинг президента РФ Владимира Путина в целом сохраняется на докарантинном уровне — 39% граждан (в 2019 году 38%).

При этом за год доля избирателей в возрасте от 18 до 24 лет, готовых голосовать за Путина, снизилась с 36% до 20%, сообщают «Открытые медиа» .

Возрастные группы от 25 до 39 лет, от 55 лет и старше стабильны в своих предпочтениях. Как и год назад, 30% и 51% из них соответственно готовы проголосовать за Путина. У людей в возрасте от 40 до 54 лет симпатии к действующему президенту наоборот выросли с 31% до 39%.

Примечательно также, что при опросе за кого стали были голосовать избиратели, следующие по популярности за Путиным (39%) ответы в исследовании — это «не стал бы голосовать» (24%) и «не знаю, за кого голосовать» (16%).

«От «наследия 90-х» не осталось и следа, внешняя политика и борьба с Америкой надоели. И выяснилось, что Путин — не бунтарь, а главный бюрократ страны, создатель и руководитель ненавистной системы, человек, который всеми силами защищает статус-кво и не позволяет надеяться ни на какие перемены. Этот образ претит молодёжи, которая настроена нонконформистски и хочет перемен. Изменения в настроениях молодежи являются важным индикатором того, что люди перестали воспринимать и воспроизводить властный дискурс», - считает политолог Аббас Галлямов.

Реакция молодежи предвосхищает то, что будет происходить в дальнейшем с остальными возрастными группами.

Опрос прошёл 19-26 ноября 2020 года среди 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.