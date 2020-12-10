Немецкие депутаты взяли шефство над политзаключенными в Беларуси

Источник материала: АФН

В знак солидарности с репрессированными участниками мирных протестов в Беларуси около сотни депутатов бундестага, представляющие все парламентские партии за исключением правопопулистской "Альтернативы для Германии", взяли шефство над конкретными политзаключенными.

В среду, накануне отмечаемого 10 декабря всемирного Дня прав человека, они провели онлайн акцию, продемонстрировав имена своих подшефных.

"Беларусь - страна не где-нибудь, а в центре Европы, всего в тысяче километров от бундестага, - напомнила в интервью DW одна из инициаторов кампании, глава комитета бундестага по правам человека Гиде Йенсен из фракции либералов. - И мы видим здесь не только после августовских выборов, итоги которых Лукашенко грубейшим образом сфальсифицировал, систематические нарушения прав человека, прав на оппозицию, на свободные выборы".

Цель акции, по ее словам, - напомнить о том, что в Беларуси есть сотни, тысячи политзаключенных, "брошенных за решетку только за то, что они вышли на улицу потребовать проведения свободных выборов".

"Подшефный" самой Гиде Йенсен - Артем Саков, член команды Светланы Тихановской, который был арестован еще в мае, то есть задолго до президентских выборов.

Его "преступлением", - рассказала она, - было только то, что он работал для оппозиционной политической деятельницы и выступал за проведение свободных и честных выборов".

Франк Швабе из фракции социал-демократов взял шефство над брошенным за решетку белорусским блогером Александром Кабановым. Акцией #WeStandBYou депутат рассчитывает добиться того, чтобы в Беларуси поняли, что "мировое сообщество смотрит на происходящее в этой стране, видит жестокие репрессии властей против участников мирных демонстраций за свободу".

Франк Хайнрих из фракции консерваторов объяснил в интервью DW свои мотивы и мотивы коллег так: "У нас, в парламенте, есть очень хороший положительный опыт - публично называть людей, ставить в центр внимания их имена, их лица". Хайнрих напомнил, что в прошлом широкая огласка имен политзаключенных, над которыми лично он брал шефство, уже приводила к их освобождению, в частности, во Вьетнаме.

Этот представитель одной из правящих в Германии партий считает, что, в общем и целом, правительство Германии и Евросоюз оказывают достаточно сильный нажим на власти в Минске, хотя как правозащитнику ему хотелось бы и больше.

"Но, - говорит депутат, - необходимо и соблюдать баланс - и в том, что касается отношений как с самой Беларусью, так и с другими странами, к которым мы выдвигаем похожие требования".

Иной точки зрения придерживается Гиде Йенсен. Она считает, что официальный Берлин был слишком медлительным и недостаточно решительным в своей реакции на голосование 9 августа и последовавшие после дня выборов события в Беларуси.

"А ведь заранее было ясно, что честных и свободных выборов там не будет", - добавила она. Либералы же, напомнила Йенсен, уже в начале сентября внесли в бундестаг проект резолюции, предусматривавшей целый ряд мер зримой поддержки участников мирных протестов и белорусской оппозиции.

А затем на встрече руководства фракции либералов со Светланой Тихановской было выдвинуто предложение учредить в Минске бюро DW для того, чтобы полнее обеспечивать белорусам доступ к объективной и независимой информации, в том числе, на белорусском языке и по всем возможным каналам, включая социальные сети.

"Такой проект, - заявила Йенсен, - немецкое правительство вполне могло бы поддержать".