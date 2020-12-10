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Беларусь утвердила соглашение с Россией о признании виз: подробности
10.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Согласно документу, иностранные граждане и лица без гражданства получат право пребывать в Беларуси и России, имея при этом визу только одного из государств. Въездной документ, действующий на территории двух стран, могут выдавать обе стороны. При этом они уполномочены отказать гражданам третьих государств во въезде или сократить срок их пребывания.
Беларусь первой утвердила соглашение. После того, как это сделает российская сторона, оно вступит в силу ровно через 30 дней. Отметим, что соглашение не затрагивает иностранцев, которые прибывают в Беларусь по безвизовому порядку.
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Согласно документу, иностранные граждане и лица без гражданства получат право пребывать в Беларуси и России, имея при этом визу только одного из государств.
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