Беларусь утвердила соглашение с Россией о признании виз: подробности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Александр Лукашенко ратифицировал соглашение между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз на территории Союзного государства. Закон был принят Палатой представителей страны и Советом Республики осенью этого года. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко узнавала подробности.

Согласно документу, иностранные граждане и лица без гражданства получат право пребывать в Беларуси и России, имея при этом визу только одного из государств. Въездной документ, действующий на территории двух стран, могут выдавать обе стороны. При этом они уполномочены отказать гражданам третьих государств во въезде или сократить срок их пребывания.

Беларусь первой утвердила соглашение. После того, как это сделает российская сторона, оно вступит в силу ровно через 30 дней. Отметим, что соглашение не затрагивает иностранцев, которые прибывают в Беларусь по безвизовому порядку.