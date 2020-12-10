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В общественном транспорте запретят звуковую рекламу. Но есть нюанс

10.12.2020 16:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Как отметила заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Оксана Гайдук, вопрос о звуковой рекламе в общественном транспорте получил большой резонанс.

«С учетом долгих и активных обсуждений парламентарии пришли к заключению, что все-таки звуковую рекламу в общественном транспорте запрещаем. Но реклама на электронном табло, то есть в виде бегущий строки и определенных картинок, разрешена. Хочу обратить внимание на то, что звуковая реклама в общественном транспорте запрещена коммерческая, кроме социальной рекламы», - подчеркнула Оксана Гайдук, передает БЕЛТА..

Обсуждался и вопрос применения рекламы на транспортных средствах и отдельно стоящих прицепах, которые не используются для целевого назначения более шести месяцев. Реклама на таких средствах тоже запрещается законодателями.

Без рекламы в почтовых ящиках

Еще одна важная новелла. Доставку рекламы в почтовые ящики должны прекращать по первому требованию их владельцев.

«На каждом рекламном буклете есть инициалы и юридический адрес непосредственно рекламораспространителя или рекламодателя. Заявитель туда обращается. Это может быть по электронной почте, можно обращением или просто можно даже стикер наклеить на свой почтовый ящик «нет рекламе», - пояснила Оксана Гайдук.

Что в итоге?

Норма закреплена, как обязанность рекламораспространителя и рекламодателя прекратить доставку рекламы по требованию заявителя. Контроль за этим предусмотрен Министерством антимонопольного регулирования и торговли, сообщила парламентарий.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси запретят коммерческую звуковую рекламу в общественном транспорте. Запрет не касается социальной рекламы. Не будут рекламных буклетов и в почтовых...
 
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