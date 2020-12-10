Ученые из Беларуси представили радиоуправляемые очки для животных

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Исследователи Белорусского университета разработали радиоуправляемые очки, которые упрощают дрессировку животных, сообщает «Федеральное агентство новостей» .

Новый гаджет предназначен для контроля и реагирования на непредсказуемую агрессию со стороны животных. Например, устройство может дезориентировать в пространстве собаку, если она проявляет негативную активность. По словам ученых, разработка способна обезопасить процесс дрессировки.

За основу очков было взято немецкое изобретение, которое использовало механические шторки. Исследователи из Беларуси сократили стоимость гаджета и заменили стекло на специальные модуляторы. Также из-за крепежа животное не сможет снять устройство.

Кроме того, гаджет оснащен защитой от ультрафиолетовых лучей и прочих предметов, которые могут попасть в глаза. Отмечается, что животное около четырех недель привыкает к очкам.