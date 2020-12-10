ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучшая футболистка страны подписала письмо спортсменов за новые выборы

10.12.2020 16:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Дважды лучшая футболистка Беларуси Воскобович подписала письмо спортсменов за новые выборы и против насилия

Лучшая футболистка Беларуси 2016 и 2017 годов, вратарь «Минска» Наталья Воскобович подписала письмо спортивной общественности, которое выступает за новые выборы и против насилия в Беларуси, пишет Трибуна.



На данный момент на сайте спортсменов SOS_BY обработано уже более 1600 подписей. И в отличии от списка "за власть", в списке SOS_BY - только реальные спортсмены, а не фейковые лица или чиновники исполкомов "а-ля мастер спорта 3-его разряда".
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дважды лучшая футболистка Беларуси Воскобович подписала письмо спортсменов за новые выборы и против насилия
 
Новости дня
Новости разные
 
Глобальный вопрос: ученые узнали универсальную концепцию счастья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика