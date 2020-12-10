Игрок «Городеи» Ростислав Шавель может быть снова арестован на сутки.

Футболист значится в списке находящихся в ИВС ГУВД Мингорисполкома.





Известно, что футболист на данный момент не выходит на связь.





Напомним, ранее Ростислав Шавель уже дважды был арестован на сутки за участие в мирных акциях протеста.