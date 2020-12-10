Рейтинги эти банков в сентябре были поставлены на пересмотр с "негативными ожиданиями" на фоне продолжающегося 4 месяца внутриполитического кризиса в Беларуси, который спровоцировал отток средств населения из банков. Рейтинги выведены из списка CreditWatch Negative в связи со снижение темпов оттока средств из банков, пишет Интерфакс.





"Темпы оттока депозитов из банковской системы Беларуси, возросшие в августе-сентябре 2020 года, начали снижаться, начиная с октября, и мы не отмечаем непосредственного риска того, что они снова возрастут до тех же уровней, несмотря на сохраняющуюся политическую нестабильность", - говорится в пресс-релизе S&P.





При этом эксперты агентства констатируют, что повышенная волатильность базы депозитов продолжит оказывать давление на финансовую стабильность и показатели ликвидности банковского сектора.





"Негативный" прогноз по рейтингам всех трех банков отражает прогноз по суверенным рейтингам Беларуси и "возросшее давление на качество активов, а также на показатели фондирования и ликвидности белорусских банков". По оценке S&P, такое давление продолжится "в ближайшие 12 месяцев вследствие ожидаемого длительного периода политической нестабильности и экономической неопределенности".





В связи с этим также ожидается рост проблемных кредитов банков. По данным агентства, по итогам первого полугодия объем проблемных кредитов десяти крупнейших белорусских банков составлял 11-12% совокупных кредитов банковского сектора.





"Мы полагаем, что в 2020-2021 годах объем проблемных кредитов увеличится до 15-16%, а потери по кредитам вырастут примерно до 350 б.п. в результате ожидаемого снижения экономической активности в 2020 году, обесценения белорусского рубля и большой доли кредитования в иностранной валюте, которая составляла около половины совокупных кредитов по состоянию на 1 октября 2020 года", - отмечается в сообщении.





При этом "подушка ликвидности всех трех банков по-прежнему покрывает их предстоящие платежи по долговым обязательствам, привлеченным на рынке капитала", считают эксперты.





В S&P считают, что Беларусбанк и Белагропромбанк, как крупнейшие в стране госбанки, получат поддержку от государства в случае необходимости. Вероятность такой поддержки оценивается как "умеренно высокая".