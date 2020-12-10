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Сергей Костицын продолжит карьеру не в Румынии, а в Словакии
Источник материала: Партизан
Телеграм-канал «Хоккейная варка» опроверг информацию о том, что 33-летний белорусский форвард Сергей Костицын перейдет в румынский клуб «Чиксереда».
По информации «ХВ», нападающий возобновит карьеру в команде «Братислава Кэпиталз» (Словакия), которая с 2020 года выступает в Австрийской хоккейной лиге.
Напомним, в этом году хоккеист из-за травмы не играл.
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Телеграм-канал «Хоккейная варка» опроверг информацию о том, что 33-летний белорусский форвард Сергей Костицын перейдет в румынский клуб «Чиксереда».
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