Нина Багинская названа Человеком Свободы-2020

Радио Свобода ежегодно вручает эту награду тем, «кто расширяет границы свободы для себя, Беларуси, мира». Белорусская службаежегодно вручает эту награду тем, «кто расширяет границы свободы для себя, Беларуси, мира».





«Жаль, что времена сталинизма повторяются сейчас в некотором смысле. Но есть надежда, что скоро мы все будем жить в демократической стране с государственным бело-красно-белым флагом и белорусским языком, который зазвучит повсеместно, — сказала Нина Богинская, получая награду. — Я верю, что второй виток возрождения, которое началось в 1991 году, сбудется и мы в конце концов победим. Чтобы убедиться в этом, достаточно понаблюдать за всеми теми людьми, которые выбрали наши исторические бело-красно-белые цвета и встали под ними».





По словам лауреата, если Беларусь сохранит бело-красно-белый флаг, она сохранит и независимость. «Сейчас в милиции наши флаги оскверняют, но это пройдет. Народа больше, чем этих прислужников режима. Спасибо всем, кто не только в Беларуси, но во всех концах мира выходит с бело-красно-белыми флагами».





Лауреаты прошлых лет:





2019 год - «Матери 328» и все те, кто борется за права заключенных по антинаркотической статье





2018 год - Светлана Коржич, мать солдата Александра Коржича, который трагически погиб при прохождении срочной службы.





2017 год - белорусы, которые «ломают стереотипы о людях с инвалидностью»