Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Даже на свадьбах: Давыдько пояснил, как теперь можно использовать госсимволы

Депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Закона "О государственных символах Республики Беларусь".

Носят ли данные поправки чисто технический характер либо в них прослеживается нечто большее ― на вопрос радио Sputnik ответил парламентарий, председатель Комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько.

"Поправки в Закон канонизируют те параметры, которые необходимо соблюдать для всех видов исполнения государственной символики. Расширяется возможность использования флага при одном условии ― уважительном к нему отношении. Даже гражданская свадьба может проходить под флагами при этом условии. Теперь любое гражданское мероприятие позволяет использовать государственную символику", ― сказал собеседник Sputnik.

Комментарий известного государственного деятеля Геннадия Давыдько слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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