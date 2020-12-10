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Даже на свадьбах: Давыдько пояснил, как теперь можно использовать госсимволы
10.12.2020 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Закона "О государственных символах Республики Беларусь".
© Sputnik / Егор Еремов
Носят ли данные поправки чисто технический характер либо в них прослеживается нечто большее ― на вопрос радио Sputnik ответил парламентарий, председатель Комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько.
"Поправки в Закон канонизируют те параметры, которые необходимо соблюдать для всех видов исполнения государственной символики. Расширяется возможность использования флага при одном условии ― уважительном к нему отношении. Даже гражданская свадьба может проходить под флагами при этом условии. Теперь любое гражданское мероприятие позволяет использовать государственную символику", ― сказал собеседник Sputnik.
Комментарий известного государственного деятеля Геннадия Давыдько слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Государственную символику теперь можно использовать на любом гражданском мероприятии, вплоть до свадеб, но при условии уважительного отношения к символам страны,...
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