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«За неразрешенные массовые мероприятия». Опубликован «документ», в котором проректор БГЭУ просит привлечь студентов по статье 23.34 КоАП
Источник материала: Onliner
Сегодня в Telegram-канале «БГЭУ 97%» якобы появился
Согласно опубликованной бумаге, речь идет об учащихся, которые «проводили не разрешенные в установленном порядке массовые мероприятия 13 октября 2020 года». В документе также указано время и место: с 12 часов 30 минут до 13 часов на ступеньках учебного корпуса номер 4.
У нас пока нет информации, является ли этот документ подлинным и был ли он отправлен.
Журналистка Onliner позвонила Сергею Скрибе на рабочий телефон, чтобы уточнить подробности, но трубку никто не снял. Затем мы попытались получить комментарий в приемной ректора. Нас попросили написать официальный запрос. Как только мы получим ответ, сразу же опубликуем его здесь.
(будет дополнено)
Если у вас есть информация по этой ситуации или вы хотите рассказать интересную историю, напишите нам в Telegram по нику @oshurkev или на почту osh@onliner.by.
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«За неразрешенные массовые мероприятия». Опубликован «документ», в котором проректор БГЭУ просит привлечь студентов по статье 23.34 КоАП
Сегодня в Telegram-канале «БГЭУ 97%» якобы появился документ, подписанный проректором БГЭУ по воспитательной работе Сергеем Скрибой. В нем он от имени университета...
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