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«За неразрешенные массовые мероприятия». Опубликован «документ», в котором проректор БГЭУ просит привлечь студентов по статье 23.34 КоАП

10.12.2020 16:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Telegram-канале «БГЭУ 97%» якобы появился документ, подписанный проректором БГЭУ по воспитательной работе Сергеем Скрибой. В нем он от имени университета просит РУВД привлечь к административной ответственности студентов по статье 23.34 КоАП Республики Беларусь.

Согласно опубликованной бумаге, речь идет об учащихся, которые «проводили не разрешенные в установленном порядке массовые мероприятия 13 октября 2020 года». В документе также указано время и место: с 12 часов 30 минут до 13 часов на ступеньках учебного корпуса номер 4.

«За неразрешенные массовые мероприятия». Опубликован «документ», в котором проректор БГЭУ просит привлечь студентов по статье 23.34 КоАП

У нас пока нет информации, является ли этот документ подлинным и был ли он отправлен.

Журналистка Onliner позвонила Сергею Скрибе на рабочий телефон, чтобы уточнить подробности, но трубку никто не снял. Затем мы попытались получить комментарий в приемной ректора. Нас попросили написать официальный запрос. Как только мы получим ответ, сразу же опубликуем его здесь.

(будет дополнено)

Если у вас есть информация по этой ситуации или вы хотите рассказать интересную историю, напишите нам в Telegram по нику @oshurkev или на почту osh@onliner.by.

 
 
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Сегодня в Telegram-канале «БГЭУ 97%» якобы появился документ, подписанный проректором БГЭУ по воспитательной работе Сергеем Скрибой. В нем он от имени университета...
 
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