«За неразрешенные массовые мероприятия». Опубликован «документ», в котором проректор БГЭУ просит привлечь студентов по статье 23.34 КоАП

Источник материала: Onliner

Сегодня в Telegram-канале «БГЭУ 97%» якобы появился документ , подписанный проректором БГЭУ по воспитательной работе Сергеем Скрибой. В нем он от имени университета просит РУВД привлечь к административной ответственности студентов по статье 23.34 КоАП Республики Беларусь.

Согласно опубликованной бумаге, речь идет об учащихся, которые «проводили не разрешенные в установленном порядке массовые мероприятия 13 октября 2020 года». В документе также указано время и место: с 12 часов 30 минут до 13 часов на ступеньках учебного корпуса номер 4.





У нас пока нет информации, является ли этот документ подлинным и был ли он отправлен.

Журналистка Onliner позвонила Сергею Скрибе на рабочий телефон, чтобы уточнить подробности, но трубку никто не снял. Затем мы попытались получить комментарий в приемной ректора. Нас попросили написать официальный запрос. Как только мы получим ответ, сразу же опубликуем его здесь.

(будет дополнено)

Если у вас есть информация по этой ситуации или вы хотите рассказать интересную историю, напишите нам в Telegram по нику @oshurkev или на почту osh@onliner.by.