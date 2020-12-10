Парламентарии ратифицировали договор о товарных знаках ЕАЭС

Источник материала: ОНТ

Договор о товарных знаках Евразийского экономического союза ратифицировали сегодня парламентарии.

Процедуру хотят упростить и удешевить. Подавать заявку нужно будет в патентное агентство только одной страны ЕАЭС. Во втором чтении приняты поправки в закон о государственных символах. Расширится перечень поводов их применения – на спортивных, спортивно-массовых, культурных и других мероприятиях. Некоторые поправки есть в законе о рекламе. Так, депутаты поддержали запрет на коммерческую звуковую рекламу в общественном транспорте. Но она остается на электронном табло – в виде бегущий строки и картинок.

Приняты поправки в закон о медиации. Скорректирован Кодекс о недрах. Предполагается, что сегодняшнее заседание – предпоследнее. До конца года предстоит ещё принять бюджет-2021.

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