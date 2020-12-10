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В США иски против Facebook выдвинули одновременно в 40 штатах: компанию обвиняют в монополизме

10.12.2020 16:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США иски против Facebook выдвинули одновременно в 40 штатах: компанию обвиняют в монополизме

Власти США обвинили компанию Facebook в нарушении антимонопольного законодательства, в результате чего иски к компании были поданы Федеральной торговой комиссией США и сразу 40 штатами. Об этом сообщает Euronews. 

В частности, власти обвинили компанию в том, что последние 10 лет она совершала действия, направленные на подавление конкурентов, и всячески старалась нейтрализовать любые угрозы своему доминирующему положению на рынке. Кроме того, Федеральная торговая комиссия заявила о том, что компания систематически устраняла конкурентов путем покупки более мелких компаний. 

В результате этого судебного процесса компания может лишиться не только Instagram, но и мессенджера WhatsApp. При этом власти подтвердили, что будут требовать от компании продажи части своих активов, а также запросов на предварительное одобрение для будущих слияний и поглощений. 

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

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Власти США обвинили компанию Facebook в нарушении антимонопольного законодательства, в результате чего иски к компании были поданы Федеральной торговой комиссией...
 
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