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В США иски против Facebook выдвинули одновременно в 40 штатах: компанию обвиняют в монополизме
Источник материала: ОНТ
Власти США обвинили компанию Facebook в нарушении антимонопольного законодательства, в результате чего иски к компании были поданы Федеральной торговой комиссией США и сразу 40 штатами. Об этом
В частности, власти обвинили компанию в том, что последние 10 лет она совершала действия, направленные на подавление конкурентов, и всячески старалась нейтрализовать любые угрозы своему доминирующему положению на рынке. Кроме того, Федеральная торговая комиссия заявила о том, что компания систематически устраняла конкурентов путем покупки более мелких компаний.
В результате этого судебного процесса компания может лишиться не только Instagram, но и мессенджера WhatsApp. При этом власти подтвердили, что будут требовать от компании продажи части своих активов, а также запросов на предварительное одобрение для будущих слияний и поглощений.
Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
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Власти США обвинили компанию Facebook в нарушении антимонопольного законодательства, в результате чего иски к компании были поданы Федеральной торговой комиссией...
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