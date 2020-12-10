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ГПК: пограничный контроль на наземной границе с РФ в ближайшее время не планировался
10.12.2020 16:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: топчег.рф
Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский прокомментировал, как будет применяться постановление Совмина о закрытии границы Беларуси на выезд.
Напомним, что сегодня стало известно о
В комментарии для
Официальный представитель Госпогранкомитета также подтвердил, что постановление о запрете на выезд не коснется тех, кто будет пересекать границу Беларуси воздушным транспортом. То есть отправиться за границу на самолете будет по-прежнему можно.
Что касается границы с Россией, то, как сказал Бычковский «в настоящий момент охрана государственной границы линейным способом и пограничный контроль органами пограничной службы на этом участке не осуществляется». По словам представителя ГПК, в ближайшее время введение дополнительных мер контроля со стороны органов пограничной службы не планировалось.
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Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский прокомментировал, как будет применяться постановление Совмина о закрытии границы Беларуси на...
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