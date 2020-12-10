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ГПК: пограничный контроль на наземной границе с РФ в ближайшее время не планировался

10.12.2020 16:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: топчег.рф

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский прокомментировал, как будет применяться постановление Совмина о закрытии границы Беларуси на выезд.

Напомним, что сегодня стало известно о решении Совмина закрыть госграницы Беларуси на выезд через наземные пункты пропуска для белорусов в связи с эпидемиологической ситуацией (впрочем, некоторые эксперты видят политические мотивы в данном решении).

В комментарии для Tut.by Антон Бычковский уточнил, что постановление начнет действовать с 00.00 21 декабря.

Официальный представитель Госпогранкомитета также подтвердил, что постановление о запрете на выезд не коснется тех, кто будет пересекать границу Беларуси воздушным транспортом. То есть отправиться за границу на самолете будет по-прежнему можно.

Что касается границы с Россией, то, как сказал Бычковский «в настоящий момент охрана государственной границы линейным способом и пограничный контроль органами пограничной службы на этом участке не осуществляется». По словам представителя ГПК, в ближайшее время введение дополнительных мер контроля со стороны органов пограничной службы не планировалось.

 
 
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Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский прокомментировал, как будет применяться постановление Совмина о закрытии границы Беларуси на...
 
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