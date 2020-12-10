Макея удивил «менторский тон» послов Евросоюза

Источник материала: Ежедневник

фото: politring.com

Глава МИД Беларуси рассказал о встрече с дипломатическим корпусом западных стран, которая прошла накануне.

Напомним, представительство ЕС в Беларуси сообщило о встрече главы МИД Беларуси Владимира Макея с послами западных стран 9 декабря. На сайте МИД никаких сообщений по поводу беседы не появлялось.

Судя по сообщению представительства ЕС, главными темами встречи стали прекращение насилия в Беларуси в отношении участников уличных акций, освобождение политзаключенных, новые выборы, возвращение послов Литвы и Польши.

Сегодня Владимир Макей все же прокомментировал эту информацию. Впрочем, впечатление о встрече у главы МИД осталось другое: "Должен сказать, что обсуждено намного больше вопросов, нежели это указано в заявлении, сообщении представительства Европейского союза в Минске, - отметил Владимир Макей. - Более того, обсуждение происходило в совершенно иной тональности, нежели об этом сказано в этом сообщении. Меня несколько удивил такой, я бы сказал, менторский тон этого заявления представительства Европейского союза".

Кроме того, по мнению Макея, преждевременное обнародование содержания дискуссии может нанести ущерб позитивным начинаниям. "Я лично обратил внимание на то, что это сообщение появилось в 15.17 по минскому времени. Хотя дискуссия в это время или обсуждение на встрече были в самом разгаре, когда оно появилось. То есть, даже середина встречи не прошла, а сообщение уже появилось", - цитирует Макея Белта .

"Да, действительно представитель Европейского союза зачитал "агитку" в виде тех требований, которые изложены в сообщении представительства. И странным образом эти пункты совпадают с элементами программы эмигрировавших радикальных оппонентов действующей власти, - продолжил глава белорусского МИД. - И внимание послов Евросоюза было обращено на это. Это тоже свидетельствует, сами понимаете, о чем".

Макей также высказал мнение, что дипломатам стоит придерживаться нейтральной позиции по тем или иным вопросам.