ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санкции против «Беларуськалия»: комбинат может поплатиться за давление на шахтеров

10.12.2020 17:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в ходе интервью балтийскому информагентству BNS 10 декабря заявила о необходимости введения санкций в отношении ОАО «Беларуськалий» в связи с давлением на работников из-за их гражданской позиции.

Санкции против «Беларуськалия»: комбинат может поплатиться за давление на шахтеров
«И.И.» — скорее всего, речь идет о гендиректоре ОАО «Беларуськалий», члене Совета Республики Головатом, которого зовут Иван Иванович / Фото стачкома предприятия носит иллюстративный характер

По словам Тихановской, она уже предлагала литовским властям пересмотреть условия транзита калийной продукции через свою территорию и инфраструктуру, если на «Беларуськалии» продолжатся репрессии сотрудников по политическим мотивам. Белорусское предприятие использует для экспорта своей продукции Литовскую железную дорогу и Клайпедский порт.

«Беларуськалий» — одна из государственных компаний, которая похожа на карман Лукашенко, — заявила Тихановская. — Ее сотрудников увольняют из-за гражданской позиции, поэтому мы заговорили о санкциях в отношении «Беларуськалия». Для начала мы связались с [норвежской компанией] Yara, и они поставили условия — если вы увольняете рабочих, мы перестаем покупать вашу продукцию. Увольнения продолжаются, потому необходимо ужесточить санкции».

Как отметила Тихановская, это касается не только «Беларуськалия», но и «Гродно Азота», «Нафтана» и других важных для режима компаний.

«Но мы не говорим о приостановке [покупки] на века, с приходом нового президента или в переходный период все связи должны быть возобновлены», — обратилась Тихановская к покупателям продукции белорусских госпредприятий.

В Литве мнения политиков по поводу санкций в отношении белорусского предприятия, использующего литовскую инфраструктуру, расходятся.

Так, Аушрине Армонайте, министр экономики из нового состава литовского правительства, заявила BNS, что новое правительство «должно рассмотреть просьбу о введении санкций в отношении «Беларуськалия» за репрессии против рабочих, которые поддерживают оппозицию».

По ее словам, «возможные краткосрочные экономические потери не должны перевешивать проблемы с правами человека».

«Есть вопросы прав человека, которые ценны и вечны, а есть экономические интересы, которые недолговечны. Да, это может иметь негативные последствия для экономики Литвы, но может иметь положительные последствия для падения белорусского режима», — сказала Армонайте.

В то же время министр иностранных дел в составе нового литовского правительства Габриэлиус Ландсбергис заявил, что у Литвы «нет возможности вводить односторонние экономические санкции», это может сделать только Евросоюз в целом.

«ЕС в настоящее время обсуждает третий пакет санкций, который включает возможные санкции для предпринимателей и компаний, финансирующих режим», — отметил он.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в ходе интервью балтийскому информагентству BNS 10 декабря заявила о необходимости введения санкций в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США иски против Facebook выдвинули одновременно в 40 штатах: компанию обвиняют в монополизме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика